La cantante criticó los dichos de Burlando y volvió a defender a Thelma.

22 de febrero de 2019 • 17:48

El abogado del actor Juan Darthés , Fernando Burlando , sostuvo que no descarta la posibilidad de que "una vez que se solucione todo", Darthés vuelva al país "como el Cid Campeador" y, a raíz de esas declaraciones, la cantante y actriz, Ángela Torres salió a responderle.

"Voy a hacer una comparación fea, pero a Juan se la ha hecho un escrache como a ningún genocida en el país. Hay una sola denuncia, se lo pasó por la picadora de los medios, lo asesinaron y se tuvo que ir porque era una provocación que él estuviera en la Argentina. ¿A qué genocida le hicimos eso? Fueron presos ¿después de cuánto tiempo?", sostuvo Burlando.

El actor, desde que sucedió la denuncia, vive en Brasil y atiende el restaurante de su mujer.

Cuando a la cantante Ángela Torres, que integra el colectivo Actrices argentinas , y que acompañó a Fardín en la denuncia, se le preguntó por estas declaraciones, indicó: "Hay algo que está pasando en el mundo que hace que ese comentario ya quede un poco antiguo. No vamos a permitir que eso suceda. No lo vamos a dejar en paz. Tiene que haber Justicia".

"Hay que generar un cambio muy fuerte y creo que lo estamos haciendo, pero hay cosas que tienen que ser un poco más concretas. No puede ser que la Justicia nunca actúe a nuestro favor, no puede ser que las mujeres siempre seamos las que salen perdiendo", exigió y finalizó: "Estamos muy cansadas, enojadas, con ganas de luchar y esto que decís nunca va a pasar. Creo que Darthés no debería tener más un lugar en el medio".