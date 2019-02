Rocío Oliva, contra Verónica Ojeda: "Me hizo la vida imposible"

El noviazgo de Rocío Oliva y Diego Maradona duró ocho años Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 22 de febrero de 2019 • 17:40

"La única opción era separarnos", explicaba ayer Rocío Oliva sobre el curso que fue tomando con los años su relación con Diego Maradona , con quien ya no está en pareja.

En diálogo con Moria Casán, para el ciclo Incorrectas, la ex del Diez explicó que la decisión de continuar sus vidas por caminos separados fue meditada largo tiempo, y dijo que, en parte, fueron los 30 años que se llevan (él tiene 58, ella 28) los que desgastaron la relación.

Sin embargo, otros motivos habrían contribuido también al final del noviazgo. Sobre los rumores que indican que Maradona quería recuperar el contacto con Verónica Ojeda , madre de su hijo menor, Dieguito Fernando, Oliva fue contundente: "Ojeda me hizo la vida imposible siempre; le mandaba mensajes sexuales a Diego".

"Al principio, le mandaba mensajes de cosas sexuales diciendo: 'Yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro, y esta chica no te lo va a hacer'. Yo, en su momento, me quedaba un poco mal porque era una borrega que no entendía nada. Hoy, entiendo todo, pero al principio la pasé mal. Después, Diego iba a ver al nene y cuando volvía me contaba: 'Le hizo dormir la siesta al nene, esta mina está loca'", relató Rocío.

Rocío Oliva, en diálogo televisivo con Moria Casán para el programa Incorrectas 02:17

Video

"¿Vos me querés dar a entender que le hacía dormir al nene mientras ella trataba de acostarse con él?", insinuó Moria, a lo que Oliva apuntó: "Claro, eso es lo que decía Diego: que siempre, siempre, estaba así. Además, le mostraba a él fotos y chats trucados y él quedaba muy 'cargadito' después de verla".

Tras ello, Oliva señaló: "Lo más importante es que no nos separamos por ningún tercero que haya hecho cosas para lograrlo. Nos separamos porque la cosa no daba para más. Y Diego y Rocío saben, estoy hablando en tercera persona, que se tienen un enorme cariño. Lo que pasamos fue lindo, fue fuerte y hubo de todo. Pero el amor estuvo intacto siempre, y eso no lo podés romper con nada", insistió.

Diego y Rocío se conocieron en Mar del Plata en 2010, se fueron a España y luego estuvieron dos años sin verse. "En 2012, hice mi vida, pero me quedé pensando, yo sentía en mi corazón que todo lo que él me había dicho era muy real", se confesó ella.

Oliva confesó que la diferencia de edad contribuyó al distanciamiento de la pareja Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Twitter de Rocío Oliva

En ese lapso, Maradona estuvo en pareja con Ojeda y, tras separarse, volvió a ver a Oliva, que se fue a vivir con él a Dubai. La relación entre ellos comenzó no exenta de dificultades. "Un día, que no me olvido más, Diego me dijo: 'Yo tengo tres opciones. Una es lo que que quieren mis padres, que es estar con la chica que estoy'. Él estaba con Verónica, pero yo no la conocía, no la conocía nadie. Otro camino era lo que querían las hijas y otro era lo que él quería. Me decía 'yo quiero estar con vos, mi felicidad sería estar con vos'".

Tras ello, Oliva recordó la primera vez en que Diego le confesó su amor. "Me estaba duchando y él se estaba por ir a ver a Benja, su nieto. Entra, abre la cortina y me dice '¿sabés cuánto tiempo hace que no digo 'te amo'? Porque a vos, te amo. Desde Claudia que no siento decir 'te amo'. Yo no entendí lo que me quiso decir, pero hoy lo entiendo", recordó. "Cuando me volvió a decir 'te amo' yo le dije que no podía decírselo porque lo estaba conociendo. Yo le dije que quería estar segura en el momento en el que se lo dijera", añadió.

Moria también le preguntó si llegó a sentirse rechazada por el entorno de Diego en algún momento. "Creo que cualquier mujer va a terminar siendo una molestia en la vida de Diego. Al principio, empieza todo bien y después se va distorsionando. Yo tuve a Ojeda que me hizo la vida imposible siempre", apuntó Oliva.