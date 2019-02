En el momento de la siembra de soja se podían obtener cinco dólares más que ahora Fuente: Archivo

Planificar, la clave

En esta campaña de granos gruesos, quien trazó una estrategia comercial y tomó coberturas de precios al momento de siembra resultó ganador sobre quien no hizo nada antes de cosechar.

Empecemos con el maíz temprano. Esta semana se ofrecían US$140/t para la entrega de mercadería en marzo versus US$151/t que se obtenían a mediados de septiembre del año pasado, cuando comenzaba la implantación. Para el maíz tardío se ve la misma tendencia: esta semana la posición julio cotizaba a US$135/t y un put permitía asegurar un precio de US$126/t con 2 de prima. En la época de siembra -diciembre de 2018 por ejemplo- era posible garantizar US$142/t en el Mercado a Término de Buenos Aires.

Girasol en picada

Quien entregue soja en mayo podrá obtener US$241/t, según el Matba. Al momento de siembra se podían conseguir US$246/t. Para entregas posteriores -julio, por ejemplo- se ofrecen US$247/t en venta futura o un put de 230 con 2,8 de prima. En la época de siembra se podían obtener US$251/t.

El del girasol es el caso más claro de conveniencia de cobertura anticipada: en octubre de 2018 se podían concretar forwards por US$270/t frente a los 224 actuales que se pagan por el disponible.

Asegurar un piso

Como recomiendan varios analistas, no es conveniente sembrar sin tener la posibilidad de disponer de un mínimo precio de venta a través de un put, por ejemplo. Tomar coberturas de precios no significa comprometerse a una entrega física a un valor determinado con la cual el productor queda "enyesado" y pierde posibles subas. Es aprovechar las herramientas flexibles que ofrece el mercado para establecer un precio objetivo con el cual se alcanza una rentabilidad predeterminada, pase lo que pase con la oferta y con la demanda del producto por cosechar, y que permiten capturar eventuales subas no visibles al momento de tomar la cobertura.