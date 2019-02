Luis D Elia dijo que no fue notificado de su detención: "No estoy fugado"

Crédito: Twitter

El dirigente social Luis D' Elía aseguró hoy que nadie lo notificó con respecto a una orden de detención en su contra; remarcó que no está "fugado" y acusó al oficialismo de "querer montar un show" sobre su situación judicial que "debe ser resuelta por el Tribunal Oral Federal Número 6".

"No fui notificado sobre una orden de detención y no estoy fugado. No creo que me vengan a buscar. Los informes médicos son contundentes. Soy insulino dependiente y el corazón me funciona en un 70 por ciento. Son todos rumores que largan. Hoy también dijeron que iban a apresar a Florencia Kirchner" , hija de la expresidenta Cristina Kirchner, apuntó D' Elía.

La Cámara Federal de Casación Penal le ordenó hoy al Tribunal Oral Federal (TOF) 6 "el inmediato cumplimiento de la sentencia" contra el dirigente político y social Luis D´Elía, lo que implica que sea detenido.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el TOF 6 analizaba cómo dar cumplimiento a la orden de Casación, ya que desde diciembre evaluaba un pedido de la defensa de D´Elía para que el dirigente fuera beneficiado con la prisión domiciliaria por problemas de salud.

Sobre el dirigente pesa una condena a tres años y nueve meses de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, en 2004.

En declaraciones formuladas a la señal televisiva Crónica TV, el dirigente social recordó que el hecho por el cual resultó condenado "la toma de una comisaría en el barrio de la Boca ocurrió hace 15 años y debería haber prescripto".

"Nos manifestamos en esa Comisaría de la Boca porque Martín Cisneros, un militante social fue asesinado por Juan Carlos Duarte que hoy anda suelto. Eso pasó hace 15 años y la causa sigue. Eso debería estar prescripto. Todo es increíble. La Justicia es una unidad básica de Cambiemos. Me persiguen por mi filiación kirchnerista", argumentó.

Agencia Télam.