El Chino Maidana desafía a la lógica y vuelve al ring después de cinco años

Maidana se entrenará durante cuatro meses en Las Vegas antes de su reaparición frente a un rival que elegirá su entorno

La orden del norteamericano Al Haymon a sus empleados de Premier Boxing Champions (PBC) fue clara y terminante: "Emitan dos pasajes de primera clase desde Buenos Aires a Las Vegas para Maidana y su acompañante. ¡En primera clase , lo antes posible!".

Y así se hizo. Haymon, un hombre "invisible" para el periodismo y la opinión publica boxística, proveniente del espectáculo ejecutado por artistas negros, se convirtió en el empresario más poderoso de este negocio desde hace diez años, cuando comenzó a administrar las bolsas y los combates de Floyd Mayweather . Se hizo cargo -además-- del manejo de los principales campeones internacionales. Su modo de negociar, avasallante y sin límites, ocasionó un fuerte descalabro y deterioro en las finanzas de sus competidores. Sobre todo, de Golden Boy Promotion, la empresa de Oscar de la Hoya , líder en este circuito, colocándola a un paso de la quiebra.

Maidana y su primo Martín "Pileta" Gómez , compinche de toda su vida y testigo absoluto de su historia de boxeador, amateur y profesional, partirán el próximo jueves desde Ezeiza a Las Vegas.

Así, se pondrá en marcha, oficialmente, el primer capítulo del misterioso regreso del "Chino" Maidana al cuadrilátero."Pileta", un dignísimo obrero de limpieza de las calles de José León Suarez, que siempre exaltó con orgullo su profesión, fue vital en este emprendimiento que -paradójicamente- ahora tuvo el apoyo de dos personas que fueron decisivas en el retiro primario tras perder con Mayweather en septiembre de 2014: Olga, su madre y Mariana, su esposa.

Todo el organigrama de trabajo en Las Vegas será preparado por el colombiano Alex Ariza, un personaje competente y resistido en ámbitos norteamericanos. Ariza, experto en uso vitamínico de efectos inmediatos, trabajó con los mejores boxeadores de los últimos tiempos: Manny Pacquiao, Amir Khan, Mickey García y el mismo Maidana. Fue determinante en la excelente puesta a punto del santafesino en sus combates con Adrien Broner, al que venció en 2013 y la primera pelea con Mayweather , que perdió en una actuación inolvidable.

El primer combate del Chino ante Floyd Mayweather; una gran actuación del argentino, que perdió en fallo dividido Fuente: Reuters - Crédito: STEVE MARCUS

De pocas palabras, conflictivo, excluyente en su tarea y egocéntrico, Ariza fue echado -y en modo poco amistoso- por Sebastián Contursi, mánager de Maidana, que administró en modo brillante su carrera entre 2010 y 2014. "Chino" no estuvo de acuerdo la decisión pero la acató.

Ahora, la historia cambió. Contursi desistió desde un primer momento de participar en este emprendimiento. Más aún, su relación con "Pileta" Gomez tuvo un final poco feliz, debido a reclamos e intereses mutuos en la conducción de la campaña de Fabián, hermano menor de Marcos, al que representa junto a PBC.

La primera gran medida de Ariza estuvo dada en asumir la jefatura técnica del equipo y desplazar del proyecto a Robert García, el entrenador con el cual Maidana consiguió lo mejor de sí. Esto implica que quedará a un lado su radicación temporaria en Riverside, California, y todo se implementará en Las Vegas. El tiempo planeado para su reaparición es de cuatro meses. Es decir, para julio.

En los tiempos en que estaba activo; ahora Maidana deberá remontar cinco años sin competir, a los 37 años Fuente: Reuters - Crédito: STEVE MARCUS

Ariza aseveró que la idea es trabajar los próximos sesenta días con ejercicios aeróbicos y recuperación de piernas y solo en los dos meses siguientes acelerar el tema de guanteo, que tendrá como máximo jornadas de cuatro rounds, teniendo en cuenta la edad de Maidana (36 para 37 años) y por su estilo de peleador, por lo que recibe muchos golpes. Actualmente pesa 91 kg y llegó a acumular 107 kg, tiempo atrás.

Los excampeones mundiales argentinos Carlos Baldomir y Jorge Rodrigo Barrios, caracterizados por sus excesos , fueron consultados por la nacion. Baldomir respondió: "Hacía desastres con mi cuerpo en mi tiempo de campeón. Engordaba más de 20 kilos antes de una pelea y no aceptaba boxear si no me avisaban cuatro meses antes. Los primeros dos meses bajaba a fondo y en los posteriores regulaba con pesas y llegaba, apretado pero bastante fuerte".

En tanto Barrios, explicó: "Debía pesar 58,900 para exponer la corona. Mi peso habitual era de 63 a 65 kg y aumentaba hasta 72 kg en los períodos de inactividad. Una cosa es bajar de peso y otra adelgazar para pelear. Cuando entrás en la dieta alimenticia la calidad de la comida es fundamental. La clave para tener fuerza después de hincharse tanto es quemar grasas y no dar el peso por deshidratación".

Maidana firmó contrato por tres peleas con PBC que las derivará a sus televisoras dependientes: Fox o Showtime. Las bolsas evolucionarán desde un millón y medio de dólares, con una obligación de pesar no más de 70 kilos; tres millones en la siguiente, y 9 millones y medio en la restante, ya en peso welter (66.678 kg). El equipo de Maidana escogerá el primer adversario entre los que propondrá la gente de Haymon.

Todo el pelotón de boxeadores que combatía en sus tiempos de campeón siguen vigentes: Shawn Porter, Keith Thurman, Adrien Broner, Josesito López, Amir Khan, Julio Soto Karas, Peter Petrov. Y esto lo alentó. Surgieron dos fenómenos: Erroll Spence y Terrence Crowford y "resucitó" Manny Pacquiao .

Se prevé, además, que Floyd Mayweather, quien brindará un nuevo espectáculo de destreza física en Japón, ante un faquir o el trapecista de turno, por algunos pocos millones, oficialice su vuelta al boxeo en septiembre venidero. Simplemente, por aproximación, Maidana, queda "enganchado" en todo esto.

El segundo combate de los dos que perdió el Chino ante Floyd Mayweather Fuente: AFP - Crédito: JOHN GURZINSKI

Todos se entusiasman. Su viejo consejero y sponsor principal, Hugo Basilotta, indicó: "Empezamos con su carrera y seguiremos juntos hasta el punto final. Creí que esto era una locura pero me convenció de que va a intentarlo con seriedad. Y con él vamos".

Más allá del encanto que producen historias inesperadas como estas, existen factores de análisis que son preocupantes. ¿Puede un hombre rico como "Chino", que vivió casi tres años con más de 100 kilos y en la opulencia total, recobrar el sacrificio de la vida del boxeador y volver a su peso? ¿Producirá una conversión mental y recuperará el sentimiento de "lágrimas, sudor y sangre", necesario para retornar al ring? ¿Tendrá respuesta muscular y ósea para volver a ser, nuevamente, un atleta? ¿Contará con el aguante interior necesario para soportar los avatares de su condición de veterano de 37 años? ¿Tras cinco años de ausencia y cuarenta y pico kilos de más. mantiene sus reflejos?

El regreso de Maidana es una noticia fantástica para el boxeo nacional. Ruidosa y consumista. No ser exhaustivo y severo con ella sería algo semejante a la desprotección hacia un campeón ejemplar que fue un verdadero león a cada vez que subió al ring.

Tiene derecho a intentarlo. Cuenta con historia para hacerlo. Pero debe saber que las desventuras y las adversidades, en este caso, se convierten en sinónimos de la lógica. Cuesta ver el final feliz en este cuento que alimenta las fantasías de todos aquellos que ignoran el poder del golpe de KO que aún conserva el insensible paso del tiempo.