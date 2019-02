Jennifer Aniston y la millonaria cifra que cobró para volver a la televisión

Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de febrero de 2019 • 00:48

Cuando Jennifer Aniston fue elegida para formar parte Friends, allá por 1997, nadie hubiera adivinado que veinte años más tarde sería una de las caras más cotizadas de la pantalla chica. La carrera de la actriz, luego de su paso por esa popular sitcom, despegó en el cine y protagonizó varios éxitos de taquilla. Y en 2019, su regreso a una nueva serie es uno de los platos fuertes de la temporada.

Este año Aniston protagonizará en la plataforma streaming de Apple, una serie junto a Reese Witherspoon . La ficción, cuyo nombre tentativo es The Morning Show, será un drama cuya historia estará ambientada en un noticiero matutino, y cómo es la rutina de periodistas y productores encargados de levantar todas las mañanas a su público. Al momento de negociar su participación, Aniston negoció una cifra muy elevada para un programa que aún no está al aire. Un millón cien mil dólares por episodio es lo que recibirá la actriz por ser la cara de The Morning Show, la misma cifra que también obtendrá Whiterspoon, su coprotagnoista.

Aniston y Reese ya trabajaron juntas en televisión, cuando en Friends ambas hicieron de hermanas. Para la actriz que interpretó a Rachel, la experiencia de volver a actuar junto a Whiterspoon es muy valiosa: "Empezamos a trabajar en diciembre y todo resulta tan divertido", y sobre la serie agregó: "Es difícil, es densa, pero es muy gratificante".

Junto a las dos actrices, estarán Nestor Carbonell, Billy Crudup, Mark Duplass, y Steve Carell , que luego de su exitosa The Office, regresa también a la televisión en la piel de un presentador de noticias que busca no pasar de moda.

Apple tiene puestas muchas expectativas en esta ficción, que ya confirmó dos temporadas, aunque la primera todavía no cuenta con una fecha de estreno oficial.