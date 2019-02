La periodista hizo polémicas declaraciones luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de la mediática modelo y conductora Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La modelo y conductora radial Natacha Jaitt fue hallada muerta este sábado por la madrugada en un local de eventos de la localidad de Benavídez, en el norte del conurbano bonaerense. A muy poco de que salga a la luz la noticia, la periodista Mercedes Ninci -con quien Jaitt había mantenido una mediática contienda- se refirió al hecho.

"Lo lamento por su hija y su familia, no por ella", dijo en diálogo con Radio Mitre la periodista, a quien había demandado por calumnias e injurias.

"Arengaba a sus seguidores de Twitter para que me atacaran. Tuve cientos de amenazas de muerte. La denuncié y después me cerraron Twitter. Fui muy perjudicada por esta mujer porque hablaba mal de mí en todos los medios. Había publicado mi teléfono en Twitter y le había dicho a sus seguidores que me atacaran", agregó.

El enfrentamiento entre Ninci y Jaitt se originó en abril de 2018, cuando ambas coincidieron en la mesa de Mirtha Legrand. Durante el programa, la mediática modelo acusó a diferentes personalidades de ser clientes de una red de menores, y Ninci no dudó en salir en defensa de uno de los mencionados. A partir de ahí, de desató una incómoda discusión que siguió luego en las redes sociales.