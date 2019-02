De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de febrero de 2019

Carta de la semana

Valores enterrados

Si pudiéramos rescatar al famoso arqueólogo alemán del siglo XXIII interpretado por Tato Bores, que investigaba las razones por las que había desaparecido una civilización llamada Argentina, esta semana en el Congreso hubo una explicación del fenómeno. Divididos por razones electorales, el kirchnerismo y los distintos sectores del llamado "peronismo alternativo" se pusieron de acuerdo para oponerse a la extinción de dominio. El gobierno había sacado un decreto para activar la sanción de una ley, que busca el recupero de los miles de millones robados al pueblo para destinarlos a fines sociales. Si los elegidos para defender el patrimonio nacional de los saqueos de los políticos corruptos y narcotraficantes se unen para defender la cleptocracia, se entiende por qué la Argentina es una sociedad que ha enterrado los valores que nos hicieron sentir orgullosos de haber nacido en esta tierra.

Luis E. Luchía-Puig

luisluchiapuig@gmail.com

Confesión de Maduro

El presidente Maduro rechazó la ayuda humanitaria internacional, al aducir que se trata de otra maniobra golpista más. Sin embargo, celebra públicamente "la llegada de 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia" (sic). De esta manera Maduro reconoce que llevó a uno de los países más ricos del continente a esta situación de catástrofe humanitaria. A confesión de partes, relevo de pruebas.

Andrés Scheimberg

DNI 13.080.010

Maira Maidana

Después de leer la nota en la que se cuenta el calvario de Maira Maidana desde que su marido la prendió fuego hace siete años, pasando por las 52 operaciones a que fue sometida, quedé atónita cuando leí que Maximiliano Penzzi, la pareja de Maira y padre de sus hijos, nunca fue detenido ni procesado como responsable de la agresión. Se me ocurrió buscarlo por internet y vi una foto de un hombre con una guitarra, en cuyos tuits se autotitula "un bipolar con buena onda, cansado de dormir".

Escribo esta carta para desahogarme de la impotencia, para solidarizarme con Maira y para pedir que la Justicia actúe. Semejante monstruo no puede andar suelto. Suerte, Maira, en tu búsqueda de trabajo.

Liliana Ambrogi

DNI 6.421.889

Chocobar

Escuchaba en TV que el policía Chocobar irá a juicio. Qué bueno sería que los jueces se pusieran en la piel del turista norteamericano al que el ladrón le dio diez puñaladas y se salvó de milagro. Quisiera saber si en este juicio se toma con seriedad el momento en que se priorizó salvar una vida o capturar al posible asesino sin lastimarlo.

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Lousteau y las PASO

No es extraño que la ambición de Martín Lousteau lo lleve a pedir su participación en las PASO de Cambiemos para la próxima campaña, en la que se juega la reelección el presidente Macri. A él le fue muy bien cuando fue al ballottage con Rodríguez Larreta, en el que cosechó todos los votos de la oposición. En la siguiente elección sus votantes se redujeron a la cantidad exacta de sus reales seguidores. Este año quiere cosechar en las PASO lo mismo que en aquel ballottage. Lo podrían votar una gran parte de los que quieren sacar a Macri de la presidencia, aunque no sean simpatizantes de Cambiemos. Y eso porque las PASO son unas falsas primarias, ya que en estas solo votan los partidarios de cada partido. Una vez eliminado tempranamente Macri de la competencia, los que votaron por Lousteau podrían votar por sus verdaderos candidatos, lo que significaría la derrota de Cambiemos. Lo que debería hacer Lousteau si realmente se siente integrado a Cambiemos, cosa que hasta ahora no lo ha demostrado, es aspirar a una candidatura menor. Por ejemplo, a diputado, senador e incluso nuevamente a jefe de gobierno porteño, donde -si fuese elegido- podría experimentar la responsabilidad de una gestión antes de pretender la presidencia de la Nación sin una experiencia previa.

Jorge Reynoso Naón

DNI 4.381.522

Afección crónica

Las provincias pobres del NEA y NOA padecen una afección crónica y progresiva que en cada año electoral se exacerba. Sus síntomas más deletéreos son el clientelismo político, la corrupción y la pobreza. El primero anula los derechos constitucionales de los servidores públicos y adjudicatarios de subsidios, quedando inhibidos de expresarse y votar libremente en pos de conservar su única fuente de vida. El segundo nace del primero, lo cual ha permitido perpetuarse en el poder a un partido político desde décadas, induciéndolos a pensar que son impunes y eternos. Y el último se manifiesta de la forma más cruel e inaceptable: desnutrición y mortalidad infantil.

La similitud con lo que ocurre en un país de Sudamérica es un inequívoco llamado de advertencia preelectoral sobre los riesgos de que la "Venezuelización" se extienda a todo el país, debido a un voto no bien meditado.

Lucio Cornejo

DNI 8.171.030

Pequeña usina

Después de hacer docencia e investigación en la UBA por casi 20 años como físico e inventor, he buscado apoyo para financiar diversos proyectos. En 2002, diseñé una prótesis totalmente articulada que emula con naturalidad los movimientos y las aptitudes de la mano humana, incluyendo la rotación del pulgar oponible. El proyecto fue uno de los ganadores en 2002 del concurso PruEVE, organizado por el gobierno de la ciudad (la nacion, 6/9/02) y fue mencionado en la Cámara de Diputados de la Nación (sesiones ordinarias, orden del día Nº 1364). Lamentablemente la crisis en la que caímos no permitió seguir adelante. Interesado en las fuentes de energía renovables, en 2013 comencé a desarrollar, con destino a pobladores alejados de las redes de distribución de las grandes centrales, una pequeña usina hidroeléctrica flotante, de bajo costo y diseño modular que no requiere obras civiles para su instalación. Un primer prototipo se ensayó con éxito en el río Paraná. La siguiente etapa es la construcción de una unidad de mayor potencia para ser fabricada en serie, pero los inversores, más preocupados por sobrevivir que por desarrollar nuevos proyectos, terminan cediendo la delantera a países más sólidos económicamente.

Nuestra pobreza nos empobrece. ¿Podremos esta vez romper la tendencia al fracaso?

Ricardo Roberto Lembo

lembo.ricardo@gmail.com

Robo de bicicletas

Hace más de dos años se pidió más seguridad en el Parque Manuel Belgrano (ex circuito KDT) frente a los hechos de robo de bicicletas con violencia ocurridos en ese momento. Hubo promesas pero ninguna se cumplió y sucedió lo lógico, más robos con mucha violencia. En estos últimos días esto se incrementó. El cerco perimetral no existe (incluso es fácil el acceso desde la autopista Illia), falta de iluminación y de control policial (dependencia policial a solo dos cuadras), pero las autoridades del lugar en lo único en lo que han invertido es en pintar de amarillo (¿Pro?) la entrada y los bancos. Si realmente es tan importante el uso de la bicicleta para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires creo que es hora de que se acondicione en forma el circuito donde entrenamos muchos de los que amamos este deporte.

Patricia Pijoan

DNI 14.526.827

Multas por doquier

Circular por Vicente López en auto es entrar al feudo de un recaudador compulsivo devenido en implacable cazador de incautos y generador de multas a destajo. Las cámaras (aún se discute su legalidad) convierten en falta cualquier cosa dentro del caos de tránsito de ese partido, como quedar atrapado sobre una línea blanca, o circular apenas a dos kilómetros más de la velocidad permitida. No se ocupan de motos y bicicletas ilegales, que las hay a granel, tal vez porque los automotores rinden más. Transito toda la Avenida del Libertador con el mismo vehículo y conduciendo de la misma forma, y del único municipio que recibo multas a repetición es Vicente López. Como si tuvieran una fábrica de infracciones, que no tienen San Isidro, San Fernando o Tigre. Los abusos se terminan en las urnas.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Clásica y Moderna

Es lamentable que haya cerrado esta emblemática librería de Buenos Aires. Y es necesario que el ambiente de la cultura vuelva a abrirla.

María B. Burroni Zubeldia

beatrizburroni@hotmail.com

Peligro mortal

Transitando por la ruta 8 desde San Antonio de Areco hacia Pilar, hay varios tramos en curva en donde la señalización ya es la de una autopista, es decir, una simple delimitación de carriles y no la doble línea continua. Sugiero que este tramo ya terminado se habilite urgentemente, antes de que ocurra algún accidente mortal.

Enrico Piqué

DNI 92.177.992

