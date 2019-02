Brasil descarta una intervención militar en Venezuela

El ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, dijo que "de ninguna manera" las fuerzas armadas brasileñas cruzarán la frontera para hacer ingresar los alimentos y medicinas acopiados en Roraima Fuente: Reuters

RIO DE JANEIRO.- Aún con el aumento de la tensión en la frontera con Venezuela, donde ayer dos personas murieron y 15 resultaron heridas en un choque entre las fuerzas armadas leales a Nicolás Maduro e indígenas en territorio venezolano, el gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, descartó de plano cualquier conflicto militar con la nación caribeña.

"No hay motivo para una confrontación entre tropas brasileñas y venezolanas. No existe esa posibilidad. No sucederá eso. No hay posibilidad de una confrontación militar", resaltó al diario Estado de S. Paulo el ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva.

El jefe militar brasileño respaldó el operativo coordinado por Estados Unidos para hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia, Curazao y Brasil, pero destacó que "de ninguna manera" las fuerzas armadas brasileñas cruzarán la frontera para hacer ingresar los alimentos y medicinas acopiados en Boa Vista, capital del estado de Roraima, lindante con Venezuela.

"La determinación que recibimos del presidente Jair Bolsonaro es que, de ninguna manera, las fuerzas armadas brasileñas atravesarán la frontera para llevar la ayuda humanitaria a los venezolanos. La ayuda se dará del lado brasileño, con abastecimiento de camiones venezolanos", apuntó el ministro.

Los venezolanos exigen ayuda dentro del país y en las localidades fronterizas con Colombia y Brasil Fuente: AFP

Al final de esta mañana, los dos primeros camiones con víveres y remedios llegaron al puesto fronterizo de Pacaraima, pero quedaron varados allí por el cierre del lado venezolano, donde incluso el régimen de Maduro incrementó el bloqueo con más efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Preguntado sobre la eventualidad de nuevos episodios de represión de las tropas leales a Maduro a venezolanos, el general Azevedo e Silva rechazó que los militares brasileños puedan actuar para defenderlos.

"No vamos a hacer nada. No tenemos injerencia sobre el territorio venezolano. La soberanía venezolana tiene que ser respetada", respondió a Estado de S. Paulo.

El ministro también desechó la posibilidad -por ahora- de un aumento en el número de militares brasileños destacados en la zona fronteriza, y cuestionó las versiones de que el régimen de Maduro haya trasladado baterías de misiles cerca del límite con Brasil. "No tengo ninguna información respecto a eso", afirmó.

Entre los militares brasileños, que tienen gran peso en el gabinete de Bolsonaro, hay mucha resistencia a incrementar las tensiones con Venezuela, sobre todo cuando se cree que el desenlace político se dará internamente y está muy cerca.

Además, se teme que cualquier provocación brasileña podría tener consecuencias muy negativas para la población de Roraima, que depende de Venezuela para su suministro eléctrico, mientras que las poblaciones más cercanas a la frontera -como Pacaraima- se abastecen de combustible en estaciones de servicio del lado venezolano.