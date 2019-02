Courtney Barnett, el cielo y el infierno en escena

La australiana se presenta pasado mañana en Niceto en un show para no perderse

24 de febrero de 2019

Courtney Barnett vuelve a tocar en Buenos Aires pasado mañana en Niceto Club para presentar su último disco Tell Me How You Really Feel. Esta no será la primera vez de Courtney Barnett en la Argentina ni en Niceto. En 2016, fue parte del festival Music Wins, que tuvo a Primal Scream y Air como atracciones principales, y dio un sideshow en el recinto palermitano. Desde entonces, no ha parado de crecer artísticamente y ganar reconocimiento en el mundo indie. Un disco en sociedad con Kurt Vile en 2017 y su segundo en solitario la han posicionado como una de las nuevas referentes del estilo. Sus canciones, a las cuales define como un resumen de su perspectiva, se definen por la crudeza de sus guitarras y letras que describen los miedos y las rutinas de cualquier joven de su edad. "Aún no encontré una fórmula, simplemente lo hago y trato de escribir la mejor canción que pueda", dijo al sitio Silencio sobre su método compositivo. Sea cual sea su proceder, los resultados favorables estuvieron a la vista desde que editó su disco debut, Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit, en 2015. De inmediato, Barnett trascendió las fronteras de Australia y se proyectó como una de las grandes promesas del indie guitarrero. Sobre adaptarse a esta microfama y dedicarse full time a llevar sus canciones por cuanto escenario se presente. Todavía hay entradas y pueden conseguirse a través de Ticketek o en la boletería de Niceto, Niceto Vega 5510.