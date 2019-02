Argentina XV venció a Los Teros y quedó al borde de conquistar América

Crédito: UAR

Un paso más cerca. Argentina XV se quedó con un triunfo clave para volver a liderar en la región. El equipo dirigido por el expuma Ignacio Fernández Lobbe derrotó a Uruguay por 35 a 10 en Vélez y, a falta de dos fechas, quedó muy bien posicionado para quedarse con el Americas Rugby Championship.

Noticia en los últimos tiempos por algunas derrotas, como la sufrida ante Brasil el año pasado, el seleccionado argentino comenzó 2019 mostrando un alto nivel y superó con contundencia a los brasileños y Estados Unidos, que había sido su verdugo en las últimas dos realizaciones del certamen. Frente a Uruguay, el local no mostró su versión más pulida, pero le alcanzó para imponerse en el duelo de punteros.

Argentina XV se apoderó del desarrollo ni bien madrugó, con un try de Francisco Gorrisen a los dos minutos. Los Teros descontaron con un try de su medio-scrum, Tomás Inciarte, solamente una insinuación. Apenas tres minutos tardaron los argentinos en poner todo en orden con una excelente jugada colectiva que culminó con Julián Domínguez apoyando en una punta. Dos tries de maul, coronados por Lautaro Bávaro, cerraron el primer tiempo con 18 puntos de diferencia.

La segunda mitad mostró un deterioro pronunciado en el conjunto argentino, que estuvo indisciplinado y cometió errores de manejo. La defensa terminó siendo clave para sostener el triunfo sobre un rival aguerrido pero limitado en recursos. Un try de scrum a tres minutos del cierre aseguró el punto de bonus para el ganador.

El medio-scrum Felipe Ezcurra en acción. Crédito: UAR

Se trató de un rendimiento irregular en un partido que despertó poco entusiasmo en la gente que acudió desde temprano al José Amalfitani. No le salió bien la apuesta a la UAR en su búsqueda de alternativas que aumenten el interés del público. Puso este partido como una suerte de preliminar del Jaguares vs. Bulls, con entrada libre y gratuita. La propuesta habría sido interesante de no ser por la diferencia temporal (cinco horas entre el final de un encuentro y el kick off inicial del otro) y el clima, que no acompañó. Apenas se llegó a ocupar un tercio de una platea.

Tres partidos, tres victorias y tres puntos de bonus. Argentina XV, un seleccionado de segunda línea que se nutre de Jaguares, jóvenes promesas y jugadores destacados del rugby local, empieza a olvidarse de las frustraciones recientes y acaricia un título de campeón que fue esquivo en los últimos dos años. Se disparó en la cima con 15 puntos, 7 de distancia respecto a Uruguay y 10 a Estados Unidos, que aún debe jugar con Brasil. Le quedan como adversarios Chile y Canadá, los últimos de la tabla de posiciones, en condición de visitante, en los próximos dos fines de semana.

Crédito: UAR

La síntesis de Argentina XV 35 vs. Uruguay 10

Argentina XV: Martín Elías; Matías Osadczuk, Agustín Segura, Lucas Mensa y Julián Domínguez; Domingo Miotti y Felipe Ezcurra; Lautaro Bavaro (capitán), Benito Ortiz de Rosas y Francisco Gorrissen; Franco Molina y Carlos Repetto; Lucas Favre, Axel Zapata y Nicolás Solveyra.

Ignacio Fernández Lobbe Uruguay: Manuel Blengio; Federico Favaro, Joaquín Prada, Agustín Della Corte y Nicolás Freitas; Juan Manuel Cat y Tomás Inciarte; Leandro Segredo, Manuel Diana y Juan Manuel Gaminara (capitán); Juan Manuel Rodríguez y Gonzalo Soto Mera; Mario Sagario, Germán Kessler y Facundo Gattas.

Esteban Meneses. Primer tiempo: 2 minutos, gol de Miotti por try de Gorrisen (A); 16, gol de Miotti por try de Bavaro (A); 20, gol de Favaro por try de Inciarte (U); 23, gol de Miotti por try de Domínguez (A); 29, penal de Favaro (U), y 34, gol de Miotti por try de Bavaro (A). Resultado parcial: Argentina XV 28 vs. Uruguay 10.

Derek Summers (Estados Unidos), Estadio: José Amalfitani.