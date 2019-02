Bielsa, de muy buen humor en la conferencia de prensa Crédito: Captura de TV

23 de febrero de 2019

De buen ánimo por la vitoria 2-1 sobre Bolton, Marcelo Bielsa abandonó por un instante su proverbial formalidad en la relación que mantiene con la prensa y se permitió gastarle una broma a un periodista que habitualmente cubre la información de Leeds .

Antes de comenzar con la serie de preguntas, con una sonrisa, el director técnico argentino le pidió al traductor Salim Lamrani: "Dígale que estuvo ausente". El cronista le respondió en el mismo tono distendido: "Tuve un día libre para estar con mi familia". El remate fue de Bielsa, otra vez con Lamrani de por medio: "Dígale que la persona que mandó (por el reemplazante) lo superó ampliamente".

Leeds quedó segundo en el Championship , a dos puntos del líder Norwich, con un partido menos. Podrá quedar como único puntero el martes, cuando visitará a Queens Park Rangers.

Cerca de 35.000 espectadores en Elland Road festejaron una victoria importante, que ponía a prueba la capacidad de Leeds para absorber la ausencia de su goleador, Kemar Roofe (14 tantos), que estará al margen en varios partidos por una lesión. Uno de los rasgos de la campaña de Leeds es aprovechar solo un bajo porcentaje de las situaciones de gol que crea, aun contando con Roofe.

Se puso en ventaja con un penal convertido por Bamford, el centro-delantero sustituto de Roofe, que llegó a principios de la temporada como la contratación más alta y estuvo mucho tiempo sin jugar por una rotura de ligamentos en una rodilla. Antes de la ejecución del penal se dio un debate entre tres jugadores: Bamford tomó la pelota, mientras Pablo Hernández se le acercó con intenciones de pedírselo; Bamford se negó y el que se lo pidió de manera más enfática y enérgica fue Roberts, a quien le habían cometido la falta. Tuvo que intervenir el lateral Ayling para separarlos. Consultado por esa situación, Bielsa respondió: "Los pateaba Roofe. Al no estar él, sinceramente no designé a nadie. En los penales hay un dato que es importante. El jugador que agarra la pelota y lo quiere patear tiene una ventaja a su favor. Demuestra confianza".

De penal, el primer gol

Puede sorprender que Bielsa, alguien que no suele dejar ningún cabo suelto en la planificación, no haya determinado quién se encargaba de los penales. Hizo otro comentario en el que le asignó a lo espontáneo un valor superior a lo ensayado: "El fútbol es tan inesperado que de lo que estoy muy seguro es que en los entrenamientos no podemos ganar los partidos. Los entrenamientos facilitan elevar el estado de forma de los jugadores, pero luego lo que sucede en el partido responde directamente a la capacidad de ellos. Tengo poca predisposición a atribuir acciones puntuales al trabajo semanal. Vincular acciones puntuales del juego con los entrenamientos no es una buena costumbre".

El gol de la victoria de Leeds

Sobre la victoria, el entrenador rosarino vio semejanzas con otras conseguidas: "Fue un partido que se parece mucho a tantos otros que protagonizamos. Sufrimos con las pelotas detenidas y erramos goles. Creo que ese fue el eje del partido. Un equipo que luchó mucho, que erró varios goles y con acciones del rival con la pelota detenida. Eso pasó mucho durante la temporada".

A diferencia de otras veces en las que el éxito fue por un gol y sufrió más de la cuenta, Bielsa consideró que esta vez "el equipo tuvo un poco más de madurez en el manejo de la situación".