Mirtha Legrand: los hitos de una diva que hoy cumple 92 años

Esta noche, Mirtha Legrand no cenará frente a las cámaras. La gran diva de la televisión cumple nada menos que 92 años y, por eso, este sábado se tomará una pequeña pausa para festejar junto a sus seres queridos.

Es que, más allá de los célebres almuerzos y cenas que comparte junto a personalidades desde hace más de 50 años, Legrand es una muy buena anfitriona que disfruta de ese rol también cuando las cámaras se apagan. Lo hace en el living de su coqueto departamento de Avenida del Libertador, donde periódicamente recibe a un grupo de amigas y amigos a tomar el té.

Una de esas personas más cercanas con las que comparte no solo este tipo reuniones sino largas charlas telefónicas es su hermana gemela Silvia, conocida familiarmente como "Goldie", quien como desde el comienzo de sus vidas es la otra gran protagonista de las celebraciones de los Martínez Suárez -el verdadero apellido de las actrices- de cada 23 de febrero.

Las dos comenzaron juntas sus carreras en el mundo del espectáculo. Casi idénticas, rubias, simpáticas y con una belleza clásica, pasaron con el correr de los años de extras a figurantes, y de pequeños papeles a roles protagónicos en la pantalla grande. La televisión también fue un ámbito en el que se las pudo ver juntas, en la telecomedia Carola y Carolina que Canal 13 emitió allá por el año 1966. Poco tiempo después Silvia se retiraría de la vida pública y su hermana se convertiría en la protagonista de un ciclo emblemático de la televisión argentina, el mismo que, domingo tras domingo ahora conduce también por ElTrece: Almorzando con Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand recuerda su paso por el cine

La etapa de conductora

El primero de los almuerzos se emitió el 3 de junio de 1968. "Me parece un milagro que el programa cumpla este tiempo en el aire. Llegué sin darme cuenta. Es algo fuera de lo común. Cuando Romay me lo propuso me pareció extraño. ¿Comer frente a las cámaras? Pensé que era imposible, muy difícil, y lo es, por cierto. En un momento de aquel primer programa, el mozo sirvió pollo. Daniel Tinayre, que era uno de los invitados, le dijo: ´Sírvale la pechuga, a ella le gusta esa parte´. Ahí me relajé, pensé que era como estar en casa", le contó la diva a LA NACION hace algún tiempo.

Alberto Migré, Duilio Marzio, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido y su marido, Daniel Tinayre, fueron los primeros invitados. "Tuve muchas críticas cuando comencé. Una actriz puesta a conductora, casi en un rol periodístico, era lógico que despertara recelos. En ese momento, fui muy censurada. Eran tan fuertes las críticas que estuve a punto de dejar", aseguró en la misma entrevista. Su estilo de conducción, claro, fue cambiando con el tiempo. De sus célebres "rosas rococó rosadas" y la "vueltita" para mostrar su vestuario del día pasó a ser reconocida como una de las más punzantes entrevistadoras. "Con los años, me fui perfeccionando. Cuando empecé no existía el Google, así que me sentaba a estudiar fichas. Lo que más me costaba era recordar los apellidos difíciles de la gente no famosa. El cuartito de producción era tan chiquito que solo entraba una mesa. Yo hacía la producción con mi equipo, igual que ahora", reveló.

La vida de la diva también cambió. Se casó con el gran amor de su vida y tuvo dos hijos, Daniel y Marcela que, a su vez, le dio a sus tres adorados nietos, Juana, Nacho y Rocco. Los dos grandes golpes de su vida, la muerte de su marido y la de su hijo, los enfrentó frente a cámara, estoica. Necesitaba ese contacto con su público y por eso no paró de trabajar.

Mirtha Legrand se quebró al recordar la muerte de su hijo

Hitos y polémicas

Claro que, durante todos estos años, fue imposible permanecer lejos de las polémicas. La última fue el almuerzo que compartió con Natacha Jaitt - cuyo cuerpo sin vida apareció esta madrugada-, en el que la mediática modelo y actriz realizó un sinfín de acusaciones. "Pensé que era muy riesgoso, pero me insistieron y accedí. De todos modos, todos esos nombres que ella mencionó ya habían salido en portales. Me tomó de sorpresa en el aire, incluso toqué la campana en un momento para frenar la cosa. Y hasta golpeé y dije que era la conductora. Pero luego vino el escándalo", expresó a modo de descargo. Otros de los momentos más recordados -y criticados- fue cuando le dijo a la actriz Cecilia Rosetto que estaba "muy politizada" y que era "muy de izquierda". También cuando sorprendió a Andrea del Boca preguntándole si estaba embarazada y aquella vez que la ex Miss Mundo Silvana Suárez abandonó la mesa, enojadísima.

El día que Mirtha Legrand descolocó a Andrea del Boca

Pero más allá de sus hitos y de las polémicas de las que fue protagonista, y que haya popularizado la frase "Les he dado mi vida", en referencia a su público, Legrand encuentra en su familia el bálsamo en el que refugiarse. Y además de su hija, sus nietos y sus bisnietos, sus hermanos son para ellas fundamentales. "La verdad es que los tres hermanos somos un milagro de la naturaleza. Josecito es mayor que las gemelas y tiene un cerebro privilegiado. Y mi hermana, aunque está retirada, sabe todo. Ella es quien me marca los errores del programa", contó. Junto a todos ellos, la gran diva celebrará su cumpleaños número 92.

Mirtha Legrand se emociona hasta las lágrimas con una carta de su hermana Goldie

