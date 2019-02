Ulises Jaitt, al llegar al país: "Iré hasta las últimas consecuencias"

El hermano de la fallecida modelo y conductora se encontraba de vacaciones en Brasil Fuente: Archivo - Crédito: Captura de pantalla

La noticia del fallecimiento de su hermana Natacha sorprendió a Ulises Jaitt en Brasil, donde se encontraba vacacionando desde hacía una semana junto con su sobrina, Antonella, la hija mayor de la mediática modelo. El vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Florianópolis llegó al aeropuerto de Ezeiza a las 18.30 y, como era de esperarse, los medios se encontraban allí para registrar sus declaraciones.

"Estoy destruido, ahora voy a ir a verla. El viaje fue una pesadilla", expresó ante las cámaras y agregó, aún descreído de lo sucedido: "Quiero ver a mi hermana, no creo que esté muerta".

Al ser consultado sobre la última vez que se comunicó con Natacha , respondió: "El jueves. Me habló de su causa por violación. Estaba en Tribunales. Impensado esto, no lo creo. Quiero llegar y verla". Además, adelantó: "Me voy a encargar bien de saber qué es lo que pasó con ella, iré hasta las últimas consecuencias", afirmó.

El conductor radial pidió también que Lissa Vera, miembro de la banda Bandana, se haga presente en la fiscalía para aclarar quiénes eran las personas con las que se había reunido Natacha la noche del viernes, ya que según Jaitt, fue ella quien se las presentó.

Si bien en algún momento se especuló que Antonella, de 20 años, emprendería el regreso junto a su tío, finalmente se decidió que permaneciera por unos días en Brasil. Cabe recordar que el padre de la joven vive en Rosario y desde hace algún tiempo no tenía relación con Natacha. Jaitt también era madre de Valentino, de 12 años, fruto de su relación con el actor Adrián Yospe (fallecido en noviembre de 2011). Según trascendió, el pequeño se encuentra en la casa de un amigo, en Buenos Aires. "Apenas llegue lo iré a buscar", había anticipado su tío a la prensa previo a viajar a la Argentina. Al llegar, ahondó en el tema asegurando que pedirá la custodia Antonella y la tenencia de Valentino.

" Estoy muerto. No puedo hablar", le dijo Ulises Jaitt unas horas después a LA NACION, dejando en claro su consternación y su profundo dolor ante el inesperado hecho . Lo mismo manifestó en su perfil de Twitter, donde además adelantó que tiene pensado "investigar todos los días" de su vida para ver "qué sucedió" realmente durante la madrugada del sábado en la que apareció el cuerpo de su hermana sin vida.

Previo a su llegada, el abogado de la conductora y actriz Alejando Cipolla había informado a LA NACION que no habría velatorio y que estaban a la espera de la llegada de Ulises a San Fernando. Entonces se determinaría hacia dónde iba a trasladarse el cuerpo, ya que en la morgue de esa localidad no había lugar para alojar el cadáver durante la noche.

Según trascendió, Ulises había prometido cumplir con los pedidos que su hermana le había hecho si moría: que sus restos fueran velados y cremados, pero ante la situación en la que se produjo el deceso, y con una investigación judicial en curso, al menos por ahora la concreción de esos deseos deberá esperar.