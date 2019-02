Premios Oscar 2019: todos los números musicales de la noche

Un repaso por las canciones nominadas y sus correspondientes interpretaciones Fuente: Archivo - Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019 • 23:28

Si bien en una de sus tantas decisiones cuestionadas, la Academia había anunciado que solo dos canciones iban a interpretarse en la ceremonia - "Shallow" de Nace una estrella y "All the Stars" de Pantera negra-, finalmente las críticas revirtieron el panorama, y se estipuló que todos los temas tuvieran tiempo de lucirse en la entrega. Sin embargo, Kendrick Lamar y SZA optaron por saltearse los Oscar, con lo cual se vieron cuatro números musicales bien diversos.

*"SHALLOW" - Nace una estrella

Los protagonistas de Nace una estrella interpretaron "Shallow" - Fuente: TNT 03:55

Video

Lady Gaga y Bradley Cooper interpretaron el hit de la temporada de premios, que también les valió dos Grammy y un BAFTA, y lo hicieron subiéndose al escenario desde sus respectivos asientos con los aplausos de todos. La canción, como era de esperarse, se terminó llevando el Oscar.

*"I'LL FIGHT" - RBG

Jennifer Hudson interpretó la canción nominada "I'll fight"- Fuente: TNT 02:06

Video

La ganadora del Oscar por Soñadoras, Jennifer Hudson, se puso al hombro el tema del documental nominado - dirigido por Betsy West y Julie Cohen, sobre la jueza Ruth Bader Ginsburg - que compuso la prolífica Diane Warren. Hudson fue la primera de la noche en cantar y lo hizo con un decorado alusivo a su figura homenajeada, con mucha sobriedad e impacto vocal en los pocos minutos de tiempo que le tocó.

*"THE PLACE WHERE LOST THINGS GO" - El regreso de Mary Poppins

Bette Midler, protagonista del segundo musical de la noche - Fuente: TNT 03:26

Video

La canción que interpreta Emily Blunt en la remake de Disney del clásico protagonizado por Julie Andrews no fue cantada por la actriz en el escenario sino por la estrella Bettle Midler, quien ya había anunciado por Twitter sentirse "muy entusiasmada" ante la propuesta. El tema del film de Rob Marshall fue escrito por Marc Shaiman y Scott Wittman.

*"WHEN A COWBOY TRADES HIS SPURS FOR WINGS" - La balada de Buster Scruggs

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", de la película La balada de Buster Scruggs - Fuente: TNT 02:08

Video

Gillian Welch y Dave Rawlings escribieron la composición para la película de los hermanos Ethan y Joel Cohen, y además se animaron a cantarla en los Oscar. En el western, el tema es interpretado por los actores Tim Blake Nelson y Willie Watson.