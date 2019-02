El arquero de Racing fue vital en la victoria ante Independiente Fuente: FotoBAIRES

24 de febrero de 2019 • 00:22

Gabriel Arias transmitió seguridad a sus compañeros como nunca y justo en un partido clave, ante Independiente y como visitante, como para aventar fantasmas en el tramo final de la Superliga. "En los partidos decisivos nos estaba costando, la pasábamos mal, no encontrábamos el juego. Este partido era un desafío de carácter para nosotros", dijo el arquero de Racing. La sombra del partido con River estaba allí, pero va desapareciendo.

Arias consideró, como la mayoría, que el mano a mano en el que le sacó la pelota de los pies a Cecilio Domínguez , que intentaba la última gambeta para irse al gol, en un arranque de izquierda al medio, fue la más trascendente de la noche. "Sirvió para mantener la ventaja. Era necesario jugármela".

Y sobre el juego del equipo, analizó: "Arrancamos muy bien los primeros minutos, creamos situaciones con pelota parada. Después hubo mucha lucha y terminamos como justos ganadores. Tuvimos más eficacia. Ellos tienen un gran equipo, era cuestión de meter, correr, tener intensidad en la marca..."

Protagonista central del primer gol con una de esas jugadas de pelota parada que ponderó Arias (cabezazo tras un córner), Alejandro Donatti casi pareció ofendido cuando le dijeron que el gol fue de Burdisso en contra: "El gol fue mío, no sé cómo se ve en la tele, pero no creo que le pegara a Burdisso", afirmó, serio. "Me lo tienen que dar a mí", completó.

"Hicimos un gran trabajo, en el primer tiempo nos metimos en el juego de ellos, perdimos la tenencia. En el segundo ellos vinieron, tratamos de tener la pelota, fue un partido de igual a igual, lindo", opinó. El defensor mostró el ánimo que seguramente impera en Racing tras la victoria: "No dependemos de nadie. Miramos de reojo a Defensa y Justicia, pero si hacemos las cosas bien debemos estar tranquilos. Como dijo Iván Pillud, Racing pelea por Racing mismo, no hay que dejar que vuele la cabeza"