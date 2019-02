El comunicado de Actrices Argentinas ante la muerte de Natacha Jaitt

El colectivo se manifestó en las redes respecto a la trágica noticia Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

Al darse a conocer la noticia del fallecimiento de Natacha Jaitt , el colectivo Actrices Argentinas se manifestó al respecto.

"Nuestras condolencias a la familia de Natacha Jaitt. De cara al 8 M exigimos el esclarecimiento de su muerte, asimismo repudiamos la utilización mediática morbosa de su imagen", expresaba el texto.

Recordemos que Jaitt se había mostrado enojada con el colectivo, dado que no se sintió respaldada cuando denunció a dos hombres por violación. "Thelma Fardin, Calu Rivero, Dolores Fonzi y Griselda Siciliani nunca me respondieron ni siquiera para mentirme vía WhatsApp. Ahí tienen la verdad. Solo fui un comunicado por escrito, no un ser humano", había señalado Natacha, en relación a su pedido de apoyo público.

"El acompañamiento colectivo a la denuncia de Thelma Fardin destapó una realidad naturalizada, silenciada y vivida en soledad, de magnitud abrumadora (...) Ya los primeros días de 2019 recibimos noticias de ataques sexuales masivos en Miramar, Villa Elisa y Salta; dentro de nuestro medio, la grave denuncia de violación a Natacha Jaitt (...) Sabemos que existen muchos otros casos, aunque no lleguen a ser reflejados por los medios. Apoyamos y empatizamos con cada víctima", había manifestado el colectivo en el comunicado al que se refería Natacha. Sin embargo, según sus palabras, nunca hubo un interés por parte de las actrices de reunirse con ella, a pesar de que sí la contactaron.

Por otro lado, el colectivo Periodistas Argentinas también se pronunció en las redes respecto al fallecimiento. "Abrazamos a la familia de Natacha Jaitt y en especial a sus hijos. Reclamamos a las y los colegas el respeto y la sensibilidad necesarias para aportar a esta dolorosa noticia una investigación seria", solicitaron.

Natacha Jaitt murió a los 41 años por una "falla multiorgánica", y la fiscal general de San Isidro, Beatriz Molinelli, dispuso crear un equipo especial de tres fiscales para investigar su muerte en la localidad bonaerense de Benavídez, informaron fuentes judiciales.