Independent Spirit Awards: todos los ganadores

Ya es toda una tradición: un día antes de la entrega de los Oscars, con un clima más distendido, se lleva a cabo la ceremonia que premia lo mejor del circuito indie: los Independent Spirit Awards.

Curiosamente, en esta oportunidad el film ganador no fue nominado en los premios de la Academia: If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins.

Por otro lado, Glenn Close continúa con su perfecta racha hacia el Oscar como mejor actriz, y Roma alzó la estatuilla a mejor film extranjero.

*Accedé a la lista de los principales ganadores:

MEJOR PELÍCULA

If Beale Street Could Talk

MEJOR DIRECTOR

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

MEJOR ACTRIZ

Glenn Close ganó como mejor actriz por La esposa Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Glenn Close, La esposa

MEJOR ACTOR

Ethan Hawke, First Reformed

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Regina King, If Beale Street Could Talk

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Richard E. Grant, ¿Podrás perdonarme?

MEJOR GUION

Nicole Holofcener y Jeff Whitty, ¿Podrás perdonarme?

MEJOR EDICIÓN

Joe Bini, You Were Never Really Here

MEJOR DOCUMENTAL

Won't You Be My Neighbor?

MEJOR FOTOGRAFÍA

Sayombhu Mukdeeprom, Suspiria

MEJOR ÓPERA PRIMA

Sorry to Bother You

MEJOR PRIMER GUION

Bo Burnham, Eighth Grade

PREMIO JOHN CASSAVETES

En el Séptimo Día

PREMIO ROBERT ALTMAN

Suspiria

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Roma, México

