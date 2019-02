Bersuit Vergarabat se presentó en el Hands Off Venezuela - Fuente: YouTube 00:41

Como forma de contrarrestar el Live Aid Venezuela - el concierto benéfico organizado por el multimillonario británico Richard Branson para recaudar dinero para la crisis en el país y lograr que ingrese la ayuda humanitaria-, Nicolás Maduro comunicó que orquestaría una serie de conciertos bajo el lema "Hands Off Venezuela" ("Manos fuera de Venezuela"), cuyas dos primeras fechas ya se llevaron a cabo en el lado venezolano del Puente Las Tienditas.

"[Es] un llamado a la paz y rechazo a las pretensiones imperialistas", informó el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

Bersuit Vergarabat fue la única banda argentina en formar parte del concierto, y algunos de sus integrantes brindaron una entrevista a un medio venezolano explicando qué los motivó a presentarse.

"Hemos venido desde el 2006 y nos hemos enamorado del pueblo, que nos ha brindado siempre lo mejor. ¿Cómo podíamos no estar acá cuando un pueblo está luchando por la paz, por la soberanía y diciéndole no a la usurpación y la guerra? ¿Cómo no vamos a venir a hacer un poco de música, alegría, y a devolver eso que tantas veces nos han dado?", manifestó Daniel Suárez, actual frontman de la banda. "Hay una hermandad con el pueblo venezolano y el argentino desde hace mucho y ojalá se siga manteniendo. Nosotros ponemos nuestro granito de arena", añadió.

Por su parte, Juan Subirá también habló sobre por qué aceptaron presentarse en Hands Off Venezuela. "Siempre cantamos por la paz y lo seguiremos haciendo porque creemos que es una forma de vida que nos identifica a todos los pueblos de Latinoamérica, que somos países libres, independientes, soberanos y no queremos la intervención de ningún otro país del mundo. Creemos que Venezuela tiene todo el derecho del mundo a ser un país libre, soberano y elegir su propio destino", expresó.

Como consecuencia, al brindar su show, dejaron en claro su punto de vista ante la audiencia. "¡Venezuela libre! [Donald] Trump, tomátelas, ¡nadie te quiere aquí!", exclamó Súárez.