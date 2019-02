La ministra de Seguridad de la nación funcionaria explicó que su cartera lo que pretende llevar adelante es un cambio de paradigma Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Tras el comienzo de la implementación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, un banco con el ADN de todos los acusados de violación, el gobierno nacional pretende crear este año un registro general de ADN de delincuentes para resolver todos los casos de delitos. De hecho, en el futuro podría ir más allá y ampliar el banco a todos los argentinos.

"Pensamos ir al ADN para todos, es la huella digital del siglo XXI", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto de la posibilidad que se tomen muestras de todas las personas.

"Es muy importante para muchas cosas que suceden: desaparición de personas, paternidad, maternidad. Como ha habido tanta resistencia con el primero que sacamos, el de violadores, que recién lo pudimos poner en práctica ahora, estamos avanzando al de todos los delincuentes, pero mi idea es ir logrando que el ADN sea lo que hoy es la huella digital", aseguró la ministra en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, la funcionaria explicó que su cartera lo que pretende llevar adelante es un cambio de paradigma, implementar un nuevo eje, "que ponga en el centro a la víctima, que esté a favor de la sociedad, y no que proteja al victimario".

"Toda nuestra política va en esa dirección", confirmó Bullrich.

Las PASO y su posible candidatura

Además, la ministra se refirió a la posibilidad de que se llame a internas presidenciales en Cambiemos y destacó: "En el juego político las PASO existen, alguien se puede presentar. La mayoría de Cambiemos reconoce al presidente Macri como conductor. Todos vamos a estar apoyando, dentro del radicalismo no es algo unánime convocar a primarias. Tampoco nos asusta".

En referencia a su posible candidatura a la vicepresidencia, dijo: "No creo ser candidata, en este momento la seguridad es uno de los puntos importantes en la construcción de nuestra identidad como Cambiemos. Nadie me dijo nada, no tengo ningún indicio de que vaya a ser así".

Ayer, en otra entrevista radial, había advertido que si bien está "al tanto" de que su nombre circula como compañera de fórmula del presidente Mauricio Macri con vistas a los comicios de octubre, "no hay nada" en concreto hasta el momento, y que prefiere "no hacer especulaciones" al respecto.

"Prefiero no hablar del tema porque siempre pienso que especular sobre algo que no está te distrae de lo que tenés que hacer, yo creo que mi trabajo es muy grande y prefiero seguir trabajando en esto y no pensar en otra cosa", dijo de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

"Además está la vicepresidenta (por Gabriela Michetti ), que está haciendo muy bien su trabajo, así que prefiero quedarme ahí", aseguró.