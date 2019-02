Un socio de Muñoz obtuvo contratos millonarios con chalecos antibalas

La empresa Armoring Systems, vinculada al exsecretario de Kirchner en maniobras de lavado de dinero, proveyó a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza Fuente: Archivo

Hugo Alconada Mon SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019

El exsecretario privado de los Kirchner Daniel Muñoz lavó millones de dólares en la Argentina en sociedad con el compadre de Daniel Angelici, el empresario Gustavo Dorf, según reconstruyó LA NACION sobre la base de datos de los registros inmobiliario y automotor y las confesiones de dos "arrepentidos" que declararon ante la Justicia en la investigación por los cuadernos de la corrupción.

L as maniobras de lavado identificadas hasta ahora por la Justicia incluyen inmuebles en el partido de Vicente López, un automóvil que Muñoz utilizó para el traslado de dinero y el 50% de Armoring Systems, la empresa que durante los últimos años proveyó chalecos antibalas y blindó patrulleros en los mayores distritos del país controlados por Cambiemos, como la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El juez federal Claudio Bonadio ya procesó al dueño visible de Armoring Systems, Dorf, basado en las confesiones y evidencias que recolectó, cuatro meses después de que LA NACION revelara ese vínculo sobre la base de registros societarios, de automotores y contrataciones, documentos privados y testimonios de personas al tanto de lo ocurrido desde al menos 2010.

El contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, fue el último "arrepentido" que aportó datos sobre esa relación tejida en las sombras, que retrotrajo dos años más. Dijo que las maniobras de lavado comenzaron en 2008 y que Muñoz le explicó que Armoring Systems le iba a emitir facturas para que él pudiera blanquear dinero. También le informó que su hijo, Franco Muñoz, trabajaría en esa empresa y sería él quien aparecería, con el tiempo, como accionista.

LA NACION intentó sin éxito consultar a Dorf en su empresa, como así también a través de un asistente. Pero ante Bonadio el empresario ofreció su versión durante su indagatoria. Dijo que conoció a Muñoz "a finales de 2009 o principios del año 2010", con quien mantuvo un trato "ameno", como "con cualquier otro cliente", ya que le vendió y blindó "algún vehículo".

Dorf también remarcó que él es el dueño del 99% de Armoring Systems, que el 1% restante está en manos de su esposa y que Franco Muñoz aún trabaja en la compañía y cobra $90.000 por mes.

Ante el fiscal Carlos Stornelli, Manzanares dio otra versión. Dijo que Muñoz compró el 50% de Armoring Systems, que al menos parte del pago se bancarizó, que el inmueble donde funciona la compañía es de la familia del fallecido secretario privado de los Kirchner y que ese activo se llegó a asentar en una declaración jurada tributaria de Franco Muñoz, quien aún cobra los dividendos.

La viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, aportó otro dato sobre la relación con Dorf: "Sé que la empresa Patagon Adventure [de Muñoz) compró el terreno de Armoring Systems, pero como inversión, para cobrar la renta", precisó durante su indagatoria.

Las maniobras de lavado excedieron a Armoring Systems. También abarcaron entre 12 y 20 departamentos en las Torres Horizons del partido de Vicente López, sobre el borde verde costero del Río de la Plata, según la primera mujer que se convirtió en "arrepentida" en la causa por los cuadernos de la corrupción, Elizabeth Ortiz Municoy. Afirmó que Muñoz era el dueño de "alrededor de veinte inmuebles" en esas torres, que "figuran a nombre, creo, de Gustavo Dorf".

Indagado, Dorf desmintió a Ortiz Municoy. Dijo que los departamentos son doce y "no tienen absoluta relación con Muñoz", y luego precisó que no figuran a nombre de Armoring Systems, sino de otra sociedad, Spotcar SA, que controla junto con su esposa en una proporción 90/10.

Las vinculaciones entre Dorf y Muñoz, sin embargo, también abarcan un automóvil que el chofer Oscar Centeno anotó en sus cuadernos. Escribió que el 24 de abril de 2010 fue con el número dos de Julio De Vido, Roberto Baratta, hasta la quinta de Olivos, donde se encontraron con Muñoz, quien llegó en un Volkswagen Bora, azul, matrícula EQL 442.

Consultado, Dorf argumentó durante su indagatoria que, en efecto, ese auto había pertenecido a Armoring Systems, pero en el pasado, y que lo había colocado, al igual que otros rodados, "en el mercado, siendo uno de ellos vendido al señor Muñoz".

Los datos oficiales disponibles en el Registro de la Propiedad Automotor que cotejó LA NACION, no obstante, contradicen la versión de Dorf. Exponen que Armoring Systems compró ese Bora -en vez de venderlo- y apenas 39 días después de ser inscripto a nombre de la empresa Muñoz lo utilizó para trasladar bolsos de dinero a la quinta de Olivos.

De compadres y negocios

Señalado por sus competidores como un competidor desleal que embolsa gana licitaciones públicas gracias a su relación con el presidente de Boca Juniors, el Tano Angelici, Dorf no oculta su vínculo con él, aunque minimiza su valía. "Con Daniel somos amigos de otra época", le replicó a Perfil en agosto de 2017. "Mi exmujer es madrina de su hija y su esposa es madrina de la mía. Pero desde que me divorcié nos vemos poco. Igual todos me miran de reojo. Es inevitable".

Interesado en distanciarse de Muñoz, Dorf también sostuvo que a Armoring Systems, "lejos de ser beneficiada, le fue muy mal" durante el kirchnerismo, a raíz de las dificultades para importar y del cepo cambiario, y que durante aquellos años no participó en ninguna licitación pública. Eso, completó, cambió a partir de 2016, "con la liberación de las importaciones".

Desde entonces, abundó en tribunales, "la compañía se transformó en la de mayores ventas de chalecos antibalas en el país. Entre el año 2016 y la actualidad se proveyó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Policía de la Provincia de Córdoba, Policía de la Provincia de Mendoza, Policía de la Provincia de San Juan, alcanzando aproximadamente las 50.000 unidades".

Sin embargo, esos y otros argumentos defensivos de Dorf resultaron insuficientes para Bonadio, quien lo procesó. Estimó que el empresario participó "claramente" en los "ilícitos investigados" y que lo hizo por medio de maniobras destinadas a "ocultar el origen de los bienes" de Muñoz. Por eso, le prohibió salir del país y lo embargó por $1000 millones.

Una trama de negocios y amistades

Daniel Muñoz, exsecretario privado de los Kirchner

Maniobras de lavado

El exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner se asoció a Gustavo Dorf, compadre de Daniel Angelici, para lavar millones de pesos. Lo hizo a través de la empresa Armoring Systems -de Dorf-, que proveyó de chalecos antibalas y blindó vehículos de las fuerzas de seguridad en distritos de Cambiemos. Se registraron maniobras de lavado también en la compra de inmuebles, un vehículo y el 50% de la empresa.

Gustavo Dorf, empresario

Incoherencias

Dorf es el dueño visible de Armoring Systems y fue uno de los señalados por el excontador de los Kirchner Víctor Manzanares durante su declaración como arrepentido. Los dichos ante Bonadio de Manzanares y Elizabeth Ortiz Municoy (también "arrepentida") no coinciden con lo declarado por Dorf en la Justicia. Las incoherencias se centran en el vínculo que lo unía con Muñoz.

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors

"Amigos de otra época"

Dorf no niega su amistad con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. El empresario había admitido en el pasado que ambos son "amigos de otra época", que su exmujer es la madrina de la hija de Angelici y que la esposa de este último es la madrina de su hija. Sin embargo, también contó que desde su divorcio se ven "poco", aunque es "inevitable" que lo miren "de reojo" por conocer al dirigente futbolístico.