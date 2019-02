En off: el video de Vidal que se viralizó por un incómodo detalle

Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019

El video conmueve. Tomada de la mano de María Eugenia Vidal y con una pieza de chapas como fondo, una mujer relata sus penurias y las de sus hijos a la gobernadora bonaerense. Le dice que a los pobres no se los compra, porque "el pobre nunca se vendió", que a los pobres hay que darles "convicciones, fundamentos". Y también le confiesa que, pese a que sus padecimientos de hoy se parecen a los de ayer, ella ahora vive en la realidad, siente que no le mienten. "Yo creo en ustedes, yo tengo esperanza en ustedes", termina la mujer, que confiesa su amor por la gobernadora. "Vos decís que crees en mí. Yo creo en la gente como vos", le responde Vidal. No hay mejor elogio ni mejor premio para Patricia Erazo, la vecina visitada. El video, que muestra el final de un timbreo supuestamente sorpresivo de la gobernadora en Escobar, se volvió viral durante el fin de semana. Pero no por lo conmovedor, sino porque en las redes sociales no tardaron en descubrir que Erazo aparecía en varios videos más de Cambiemos, junto a otros funcionarios, como el subsecretario de Juventud, Pedro "Piter" Robledo, o la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. También, en actos políticos. No hubo piedad de los tuiteros, que recopilaron las participaciones de Erazo bajo la etiqueta "La pobre de Vidal".

La trastienda de la política

Para no perder Boca, Macri no descarta un acuerdo con Riquelme

El macrismo teme perder el poder en Boca. Sin la posibilidad de ser reelegido, Daniel Angelici dejará a fin de año su cargo como presidente del club. El oficialismo evalúa dos candidatos para suceder al Tano. Uno es Christian Gribaudo, actual titular del Instituto de Previsión Social bonaerense, que en el club cosecha tantos rechazos como adhesiones. El otro es el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, a quien Macri prefiere mantener en la administración pública ya que lo considera un hombre clave. Pero ni Gribaudo ni Ibarra garantizan un triunfo en las encuestas. Tampoco Carlos Tevez, si es que decide retirarse del fútbol y postularse como sucesor de Angelici. El único que rompe el molde es Juan Román Riquelme, tentado para ser candidato por el oficialismo y la oposición. Pese a la tensión que guió siempre su vínculo, Macri dijo que hablará con Riquelme. Hay tiempo: las elecciones son en diciembre.

Un ministro y un polémico exjuez, en Puerto Madero

A unas pocas mesas de distancia, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, coincidió hace dos sábados en el mismo restaurante que el exjuez federal Norberto Oyarbide, recurrentemente mencionado en estas semanas por las derivaciones de la causa de los cuadernos de las coimas y, en particular, por el sobreseimiento exprés que le concedió a Néstor Kirchner. Un testigo del encuentro afirmó que no cruzaron saludos, más allá de haberse mirado el uno al otro. Ambos estaban acompañados. No es la primera vez que eligen este exclusivo restaurante de Puerto Madero. Tal vez la próxima vez se den un apretón de manos.