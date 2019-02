De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019

Club de la política

¿A quién podría perjudicar la aprobación de la ley de extinción de dominio? ¿A un gran empresario o a una maestra de Neuquén? ¿A un ministro o secretario de Estado o a un ferretero de Lomas de Zamora? ¿A un millonario testaferro o a una pyme de Río Negro?

Cuando la política quiere que se apruebe una ley la llenan de parches jurídicos, Constitución Nacional incluida. Pero cuando toca sus propios intereses son más papistas que el Papa. Un humilde consejo para los políticos que alertan sobre la ilegalidad de la devolución de lo robado (que curiosamente suelen ser los autodenominados "progresistas"): dejen de defender a los poderosos de fortunas turbias. Dejen de defenderse entre ustedes y hagan lo que tienen que hacer. Dejen de perder votos ya que eso no los va a ayudar a conseguir lo que más les interesa: permanecer en el poder. Háganme caso y rompan el carnet del "Club de la política". Ustedes serán los primeros beneficiados.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

¿Patria o muerte?

Es sabido que fuimos y seguiremos siendo (quién sabe por cuánto tiempo más) un país de caudillos prepotentes. Pero que en el siglo XXI un profesional abogado de renombre se permita amenazar a los argentinos con ríos de sangre si ponen presa a la expresidenta Cristina Kirchner suena a inconciencia, compadrada o amenaza. O quizás a la confesión de que los muchachos del partido al que pertenece la señora están tan bien armados que podrían convertir esas palabras en realidad. Ante estas expresiones, esperemos que algún juez actúe de oficio para que se investigue esa terrible posibilidad y se sepa quién los armó. No está nuestro país para esas expresiones, y por supuesto para que esa amenaza se concrete. ¿Volvemos a "Patria o muerte"?. Suponiendo que la candidata sea o pretenda ser la patria, así con minúscula.

Gloria Salas

DNI 0.019.469

Alquileres

Respecto del artículo acerca de la modificación a la ley de alquileres que propondría el Gobierno, me surgen las siguientes reflexiones: la necesidad de presentar un garante para un contrato de locación, cuestión que encarece enormemente los gastos a cargo del inquilino, es solo necesaria por la absoluta inseguridad jurídica que generan los extensos juicios de desalojo de inquilinos morosos. He tenido dos casos en que morosos se han quedado, chicanas mediante, más de dos y tres años sin pagar el alquiler, sin mantener la propiedad, y peor, vandalizándola como venganza. Estos casos son ínfimos, la inmensa mayoría es respetuosa de los contratos, pero estas excepciones generan en el propietario total desconfianza solo por la posibilidad de sufrirlas. ¿Por qué, entonces, no prever en la ley que el desalojo por falta de pago sea en dos o tres meses, como máximo? Si el Gobierno quiere bajar los alquileres solo tiene que generar mayor oferta en el mercado. A este fin podría ofrecer exenciones impositivas, en ganancias, bienes personales, IVA, etc a las propiedades construidas para alquilar. Lo que dejaría de recaudar sería ínfimo comparado con la actividad económica que generaría más la pretendida ayuda a quienes no pueden comprar una vivienda, ya que bajarían los alquileres. No es muy complicado. No generemos más problemas a una ya enmarañada situación.

Alfredo Bledel

DNI 4.557.951

Lousteau y Frondizi

El ex presidente Arturo Frondizi, cuando se encontraba fuera del país y le preguntaban sobre la política local, respondía: "No hablo de política argentina en el exterior". Algo que debería tener en cuenta Martín Lousteau, quien acompañando al presidente Macri en su viaje a la India, hizo declaraciones acerca de que en el gobierno "no debería haber miedo a competir en las PASO"

Hugo Perini

DNI 10.224.705

