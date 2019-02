Premios Oscar. La evolución de los looks de las candidatas a mejor actriz

Las que repiten cortes o tonalidades, las que tienen un estilo que va madurando y las que innovan cada vez. Un repaso por la identidad fashion de algunas de las que fueron nominadas por sus actuaciones Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

Las candidatas al Oscar 2019 por mejor actriz tienen estilos muy distintos. En esta edición lucieron looks que sorprendieron . Pero basta revisar un poco sus anteriores apariciones en las alfombras rojas de las galas internacionales para entender, más que una decisión de una noche, un estilo que evoluciona.

Glenn Close

Nuevamente apostó al metalizado, esta vez en un tono dorado champagne que lleva la firma de Carolina Herrera, y si bien conserva su evidente preferencia por los trajes y el estilo genderless, esta vez se tradujo en un impactante vestido con escote en V con bolsillos y solapas. Impactó su mega capa incorporada que la posicionó como la súper heroína de los Oscar. Pesa casi 20 kilos y confesó que, al tacto, parece oro de verdad.

Un pesadísimo vestido capa para un estilo de reina en la noche de los Oscar 2019 Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

Nominada por "The Wife" ya se ha consolidado anteriormente, en su paso por las alfombras rojas como la reina del estilo genderless.

Glenn Close en tonos neutros y metal

La actriz suele hacer sus apariciones envuelta en trajes de pantalón y saco de gala, que a veces son neutros como su traje de color natural y doble abotonadura de Ralph Lauren, y otras muy jugados, como el conjunto totalmente metalizado que usó en el Costume Designers Guild Awards 2019.

Glenn Close siempre con los hombros bien marcados

De una manera u otra, se las ingenia para estar siempre acorde al dresscode del evento. También optó por sacos combinados con faldas largas, y alguna vez por vestidos pero siempre manteniendo la sobriedad.

Glenn Close y el sentador escote en V

Lady Gaga

De la actriz protagonista de "A Star Is Born", hay una única pista de estilo que se mantiene constante: ella siempre sorprende.

Lady Gaga en color claros

Peinados, maquillaje y colores nuevos, como en los premios Golden Globes 2019 donde impactó con un vestido de un color indefinido entre lila y lavanda, al que combinó nada menos que con el mismo color en su pelo.

Lady Gaga ultra sexy

El monocromo es su caballo de batalla: vestido, accesorios y zapatos plateados son posibles en Lady Gaga, así como un look total white o uno de vestido y make up rosados. Por lo general se la ve con escotes strapless o bien muy pronunciados.

El detalle de las caderas fue lo más comentado de los atuendos de los Oscar 2019 Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

En esta oportunidad sorprendió con un modelo Alexander Mac Queen, strapless con miriñaque en las caderas y cola. Lo llevó con guantes larguísimos y joyas Tiffany. Peinado recogido.

Melissa McCarthy

La candidata al Oscar por el film "Can You Ever Forgive Me?, Melissa Mc Carthy se sumó a las celebridades de pantalón, como Jennifer Lewis y Elsie Fisher, con un traje customizado especialmente por la firma Brandon Maxwell, que tiene una capa integrada. Un look black & white que combina un top de manga larga con escote en V, y un palazzo de tiro alto con faja de raso.

Melissa en bitono en la gala 2019 Fuente: AFP - Crédito: Frazer Harrison/Getty Images

Habitualmente, elige vestidos largos que remarquen su cintura, en géneros livianos, a veces transparentes en algunas zonas. En las últimas galas se la vio jugar con los colores, como en el caso de los Golden Globes 2019, que se arriesgó con un vestido violeta muy llamativo con detalle de estrellas plateadas, volados a los costados y un lazo en la cintura. Esta noche acertó con.

Melissa McCarthy apenas recurre a las estampas

Olivia Colman

Nominada por "The Favourite", Olivia tiene un estilo formal que cumple con las reglas de etiqueta, sin demasiada personalidad. No suele jugar con el color, sus tonos favoritos son el negro y el natural.

Se anima a las faldas con cola, generalmente usa vestidos con mangas largas o tres cuartos, aunque se la ha visto con un mono muy canchero en el Festival de cine de Venecia de 2018.

La etiqueta eligida esta vez por Olivia para la alfombra roja 2019 fue la italiana Prada Fuente: AP

Para esta noche tan esperada, eligió un vestido de líneas rectas y algo rígido de Prada, en tono verde oscuro, con cuello alto. El modelo es sin mangas pero está complementado con unas mangas transparentes que funcionan como capa al mismo tiempo. Un maxi accesorio bordado con brillos que le da el toque diferencial al look.

Las actrices de reparto también

Entre las nominadas por sus interpretaciones al Oscar como mejor actriz de reparto de reparto hay dos que se destacan.

Amy Adams

Nominada por su labor en la película "Vice", se la vio glamorosa, bien diva de Hollywood, simple pero impactante en un vestido strapless con escote corazón y corte sirena de Versace. Totalmente bordado con detalles plateados que combinó con joyas brillantes.

Corte sirena para Amy Adams en los Oscar 2019 Fuente: Reuters

Amy Adams siempre mantuvo un estilo sobrio. No suele encandilar con colores ni sorprender con vestidos demasiado jugados.

Amy Adams y el juego de escotes

Elige cortes que marcan su cintura y que dejan a la vista su espléndida figura, sin ser sugerentes ni demasiado sexies. Cada tanto sorprende con algún gesto jugado, como en los Oscar 2018, que eligió un vestido completamente bordado en tonos dorados con un escote corazón.

Amy Adams apuesta todo a la moldería

Emma Stone

Compitió por la película "The Favourite" y perdió en la premiación de la Academia aunque, en la alfombra roja, marcó un triunfo rortundo.

El diseño Vuitton que Emma lució en la edición fue de impronta futurista en 2019 Fuente: Reuters - Crédito: Mario Anzuoni

Emma Stone lució con un vestido de diseño impecable de Louis Vuitton basado en una trama de rombos creada por mini lentejuelas en tonos dorados, bronce y caramelo. El escote cerrado y recto culmina en mangas sólidas que le dan un look futurista, y continúan en un volado en la espalda. Emma es la cara de la marca actualmente, por lo que se esperaba llevando esta etiqueta.

En general, ella es la reina de los colores plenos, en colores clásicos como el negro, el rojo y el que parece ser favorito, el azul, que lo ha llevado en distintos tonos.

Emma Stone en versión blanco y negro

Generalmente usa modelos que dejan sus hombros al descubierto, dando cuenta de su impecable piel, ya sea con escotes strapless o bien con mangas.

Emma Stone entre dorados y rosas

La actriz elige entallar su figura con largas faldas ajustadas desde la cadera hasta los pies, que algunas veces terminan en cola de sirena.

Ahora solo es cuestión de esperar a la próxima noche de gala para ver cómo siguen evolucionando sus estilos