Las tres comediantes y un ágil discurso inaugural Crédito: Agencias

24 de febrero de 2019 • 23:17

Luego de la presentación musical a cargo de Adam Lambert y Brian May , en la que interpretaron "We are the Champions", los Oscar de 2019 tuvieron desde su inicio un aroma muy distinto al de las entregas previas. Sin un conductor por primera vez en su historia, la Academia eligió a las comediantes Amy Poehler , Maya Rudolph y Tina Fey como las responsables de romper el hielo en la velada ( dejando atrás los rumores de Whoopie Goldberg como anfitriona sorpresa) y oficiar de "falsas anfitrionas".

"Muy buenas noches y bienvenidas a la entrega número un millón de los premios de la Academia", dijo muy seria Fey al tomar la palabra. Las actrices, que no cuentan con ninguna nominación, llevaron adelante un divertido discurso inaugural en el que jugaron con ser las conductoras del Oscar. Y sobre ese tema Fey bromeó: "Nosotras no somos las anfitrionas, pero si no les molesta nos vamos a quedar sobre el escenario un ratito más como para que la gente que mañana lea los diarios, piensen que sí lo fuimos", bromeó.

Muy buenas noches y bienvenidas a la entrega número un millón de los premios de la Academia"" Tina Fey

A lo largo del monólogo, las tres jugaron con los títulos de las películas más nominadas, y no esquivaron temas de actualidad política de Estados Unidos, como expresó Rudolph: "En caso que hayan estado distraídos, un breve repaso para todos: hoy no hay anfitrión, al final no habrá tampoco una categoría a Mejor película popular, y México definitivamente no pagará el muro".

Continuando el espíritu de esas líneas, la Academia hizo una suerte de mea culpa a través de un último chiste a cargo de Poehler, en el que expresó: " Y tampoco habrá entrega de premios durante las publicidades, pero sí haremos algunos chivos durante los premios, por lo que si los ganadores pudieran nombrar a la mayonesa Hellman's durante sus discursos, nos estarían haciendo un gran favor", dijo, con el humor que la caracteriza.