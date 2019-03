Los mejores cruces del Buenos Aires TRAP

A lo largo del festival, casi ningún artista estuvo solo en el escenario. A continuación, una selección de los feats de la jornada Fuente: RollingStone - Crédito: Segismundo Trivero

Emilio Zavaley
25 de febrero de 2019

Aunque cada artista tenía su camarín privado en el Hipódromo de Palermo, ninguno eligió encerrarse hasta que fuera su turno de actuar: el espacio común armado en el backstage del Buenos Aires TRAP fue el punto de hangueo por excelencia del festival. Pero Duki , Cazzu, Ysy A, Khea y el resto no solo se encontraron ahí con sus amigos, entre mesas de ping pong, metegol, arcades, Jengas gigantes, latas de cerveza y sillones cómodos, también estuvieron en el escenario recreando los feats que, en casi todos los casos, ya cosechan millones de reproducciones en YouTube y Spotify.

Neo Pistea con Ysy A - "Uh!"

Después de tocar en uno de los primeros turnos del festival, Ysy A fue una presencia constante en el escenario. Con Neo Pistea tuvo una aparición épica: "Uh!", track fundacional de Modo Diablo, tuvo una versión salvaje que no pudo amansar ni el primer chaparrón de la jornada, con unas gotas tan pesadas como las bases del productor 0-600.

Cazzu con Khea y Ecko - "Mi cubana" Remix

Mientras las nubes largaban sus últimas reservas con un chaparrón intenso, Cazzu impuso un microclima propio en Hipódromo de Palermo cuando la noche ya había llegado entre el tono desafiante de "N.A.V.E." y el emo-trap de "C14torce". Cerca del final, sumó a Khea y Ecko para el remix de "Mi cubana", la canción original del puertorriqueño Eladio Carrión; y después de semejante dosis de calor latino la lluvia no se animó a volver a aparecer.

Khea con Midel y Duki - "BUHO"

Khea y Midel no habían ni terminado la primera línea de "B.U.H.O" -"Y si traes la codeína ina ina ina/que no te olvides de la lima lima lima lima"- cuando Duki apareció corriendo desde el backstage, como si no pudiera contenerse por ese flow tan contagioso como repetitivo. Arengó un poco con sus colegas y se fue a buscar un micrófono para tener su primera presentación de la jornada, algo que aparentemente no estaba planeado. Aunque la caída del Duki por el agua que había en la pasarela fue lo que más trascendió en las redes, ese cruce mostró una versión demente de "B.U.H.O", con las tres voces en vivo cargadísimas de autotune haciendo un vuelo rasante y narcótico sobre la pista original del track.

Duki con Fuego - "Sigo fresh"

Programado para el prime-time del festival, justo antes de la gran estrella global Bad Bunny, el set de Duki en el Hipódromo de Palermo tenía un valor simbólico fuerte en su carrera, similar al de su llegada al Luna Park en octubre pasado. Quizás por eso, él la convirtió en la noche consagratoria de Modo Diablo y también se dio el gusto de cantar "Sigo fresh" con Fuego en el escenario. La versión en vivo del track, uno de los puntos altos del raid de lanzamientos que tuvo en los últimos dos meses, no sonó perfecto, pero tener a uno de los responsables de la transformación de la música urbana latina de la última década funciona como una señal del impacto que la escena del trap local tiene en la región.