El actor, que salió ileso del resbalón, fue asistido inmediatamente por el personal médico presente en la ceremonia Fuente: Reuters

Rami Malek tuvo una grandiosa noche ayer en la entrega de los Oscar 2019 cuando recibió la estatuilla a mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. Incluso, podría decirse, que su jornada fue gloriosa con caída y todo. Es que minutos después de obtener su estatuilla, el artista se cayó del escenario y tuvo la suerte de no salir lastimado.

Luego de la caída, Malek fue ayudado inmediatamente por personal de seguridad y atendido por el personal médico presente en la ceremonia. En las fotos del momento, se lo ve un poco aturdido y sorprendido por el resbalón. Luego de ser revisado, el actor asistió feliz con su Oscar en mano al salón donde lo esperaban los periodistas para entrevistarlo.

El actor de 37 años, dio anoche un emotivo discurso al recibir el Oscar: "Quizás yo no era el actor indicado, pero supongo que funcionó. Gracias Queen, gracias chicos, por permitirme ser la parte más mínima de su legado fenomenal y extraordinario. Estoy en deuda con ustedes por siempre", dijo dirigiéndose a los integrantes históricos de la banda inglesa, Brian May y Roger Taylor, presentes en la sala.

En los breves minutos de su discurso, Malek elogió a Bohemian Rhapsody por contar la historia de Mercury, un hombre gay inmigrante, nacido en Zanzíbar de padres de India que se mudó a Inglaterra con su familia siendo un adolescente. Además, dijo que él mismo es un hijo de inmigrantes de Egipto: "un estadounidense de primera generación". Le dio gracias a su madre por el apoyo y lamentó que su padre no estuviera vivo: "Mi papá no llegó a verme hacer nada de esto, pero pienso que me está mirando desde arriba en este momento".

Más tarde, en la sala de prensa, y tras el susto de la caída, un periodista le preguntó qué significaba el papel de Mercury para él, en especial en una noche en la que los Oscar celebraron la diversidad en el cine con films como Roma y Pantera Negra. "Crecí en un mundo en el que nunca pensé que llegaría a desempeñar el papel protagónico en Mr. Robot porque nunca vi a ningún actor principal que se pareciera a mí. Y nunca pensé que podría interpretar a Freddie Mercury hasta que me percaté de que su [verdadero] nombre era Farrokh Bulsara", contestó.

Malek estaba nominado a mejor actor junto con Christian Bale por El vicepresidente; Bradley Cooper, por Nace una estrella; Willem Dafoe, por Van Gogh en la puerta de la eternidad; y Viggo Mortensen, por Green Book: una amistad sin fronteras.