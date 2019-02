Sebastián Beccacece: "Ellos parecían un equipo pequeño y nosotros muy grande". Fuente: Télam

25 de febrero de 2019 • 08:33

Fue una noche intensa la de Florencio Varela. El cruce entre Boca y Defensa y Justicia desnudó a los dos equipos. A los locales los dejó vacíos después de un esfuerzo enorme con el que demostró un gran dominio sobre su rival y a los xeneizes los expuso como nunca... Aunque claro, el gol de Carlos Tevez reconfiguró todo el desenlace. Gustavo Alfaro se permitió analizar el partido sin tener que dar tantas explicaciones de la pobre producción de su equipo y a Sebastián Beccacece el final lo dejó encendido por no haber podido cosechar los tres puntos que le hubieran permitido seguir en la cima de la Superliga .

"Tenemos dos realidades diferentes, porque Boca tiene una superioridad tremenda respecto a un equipo pequeño como nosotros. Pero hoy cambiamos los roles y se vio otra cosa: ellos parecían un equipo pequeño y nosotros, grandes. Buscamos hasta el final pero no conseguimos la victoria a pesar de que la merecíamos. Boca gana, pero Defensa enamora", dijo el entrenador del equipo de Florencio Varela tras la caída por 1-0.

La mirada del DT xeneize estuvo más concentrada en los pocos tiempos de trabajo que tiene para poder darle forma a su idea: "Jugamos siete partidos en 27 días, es un promedio de un partido cada cuatro días. Es muy difícil trabajar cuando tuve 30 minutos para preparar el partido contra Atlético Tucumán, 30 minutos para preparar este encuentro (por el Defensa y Justicia, cuando nosotros todavía no estamos ensamblados como equipo. Entonces lamentablemente es una combinación fea".

Alfaro valoró el triunfo por la calidad del rival. Fuente: Télam

Con su estilo Beccacece también apuntó al árbitro Fernando Echenique, que no sancionó una falta de Marcone sobre Blanco dentro del área: "Los fallos arbitrales son parte del juego. No podemos quejarnos de eso, pero en toda la liga nos han dado un solo penal. A mi entender lo de Blanco fue un penal muy claro... Pero el gol fue un impacto duro después de un primer tiempo tan sólido en el que merecimos la victoria".

Carlos Tevez también tomó la palabra tras la victoria de Boca y eligió enfocarse en la evolución que él advierte del equipo: "Vamos mejorando de a poco, este triunfo es fundamental. En el PT nos superaron pero en el segundo nos paramos mejor y sacamos adelante un partido muy difícil". Y el Apache también se refirió a cómo se siente respecto a la elección de Alfaro entre él y Zárate: "El Míster lo tiene claro que el que esté mejor va a jugar. Acá no hay nada extraño, todo es por el bien de Boca".

Incluso, Tevez con la calma tras haber convertido para la victoria de Boca, eligió aceptar que aquellas declaraciones en las que había dicho que la llegada de Zárate durante el ciclo de Guillermo Barros Schelotto era para sacarlo a él del equipo, fueron desafortunadas: "No fue lo mejor cuando hablé de Guillermo y de Mauro. No fue el mejor momento. Menos en la tele. Eso me lo tenía que guardar para mí, me equivoqué y pido disculpas a la gente porque no era el momento. Le pedí disculpas a mis compañeros, porque no era el momento ni el lugar. Lo dije sin pensarlo".

Los problemas del final: las reacciones de Zárate y Benedetto

Tras la victoria de Boca, los hinchas de Defensa y Justicia estaban muy molestos con Mauro Zárate y Darío Benedetto . El ex delantero de Boca terminó escupiendo a un plateísta y el centro atacante xeneize fue increpado por un ayudante del equipo de Florencio Varela porque lo acusó de burlarse de los hinchas.