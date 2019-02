Premios Oscar 2019: cómo reaccionó Lady Gaga tras recibir la estatuilla

Lady Gaga ganó el Premio Oscar 2019 a mejor canción Crédito: Twitter

A Lady Gaga , una de las artistas con mayor cantidad de premios ganados en su relativa corta carrera musical, le resultaba difícil no estar nerviosa al momento de recoger su primer premio Oscar . Tras alzar la estatuilla de mejor canción original por el tema musical "Shallow" de la película Nace una estrella, a la artista -aún sin recomponerse de la alegría al bajarse del escenario- se la vio decir "necesito un trago", sosteniendo fuerte el tan ansiado premio.

Lady Gaga pidió un trago tras ganar el Oscar a mejor actriz por su papel en Nace una estrella 00:02

A pesar de no resultar ganadora como mejor actriz, Lady Gaga tuvo varios momentos de consagración en la 91a. ceremonia organizada por la Academia de Hollywood. El primero fue al interpretar el tema musical ganador junto Bradley Cooper , director y coprotagonista del filme. El merecimiento de la estatuilla quedó más que demostrado tras l os hinoptizantes dones que la pareja de actores-lejos ya de los personajes de la prominente cantante Ally y el rockero en decadencia Jackson Maine que viven un trágico romance en Nace una estrella-, desplegó sobre el escenario del Teatro Dolby.

Otro de los momentos más importantes de la noche, para Gaga y el público, fue su discurso de agradecimiento. "Ganar no es lo central. Esto es trabajo duro. He trabajado por mucho tiempo. Se trata de no rendirse. Hay una disciplina para la pasión. Si tenés un sueño, pelea por él. No se trata de cuántas veces seas rechazado ni cuántas veces te caes, se trata de cuantas veces te levantes y eres valiente y sigues adelante".

Lady Gaga emocionada con su estatuilla a mejor canción original en la 91a ceremonia de los Oscar Crédito: Grosby

No es la primera vez que multipremiada artista participa de la ceremonia. Fue nominada hace dos años también a mejor canción por el tema "Til It Happens to You" del documental The Hunting Ground, que interpretó en la ceremonia de 2016. Un año antes, había participado por primera vez de la entrega con un homenaje a La novicia rebelde.

La historia del collar más mirado de la noche

Lady Gaga sorprendió al llegar a la alfombra roja con un sobrio pero voluminoso vestido negro de Alexander McQueen y unos guantes de cuero a juego, que contrastaban con una importante gargantilla especialmente seleccionada para la ocasión. La joya, hecha con una piedra de 128.54 quilates, de 141 años y está valuada en $30 millones de dólares se conoce como el diamante amarillo Tiffany. Se trata nada más y nada menos que el collar que se popularizó con la película Breakfast at Tiffany's en el cuello de Audrey Hepburn, quien también fue la última persona en usarlo.