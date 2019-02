D Alessio fue procesado por extorsión y como miembro de una asociación ilícita

El falso abogado será investigado por el juez de Dolores Ramos Padilla Fuente: Archivo

El falso abogado Marcelo D'Alessio fue procesado con prisión preventiva por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, como miembro de una asociación ilícita y coautor de extorsión en perjuicio del empresario Pedro Etchebest.

Además se le trabó un embargo por 10 millones de pesos. En la misma resolución, Ramos Padilla instó al fiscal de la causa, Juan Pablo Curi, a que amplíe el requerimiento de instrucción, y pidió al procurador general Eduardo Casal que proceda a investigar y sancionar al fiscal Carlos Stornelli.

D'Alessio está acusado por haber extorsionado en nombre de Stornelli al empresario agropecuario Pedro Etchebest para que este no quedara incriminado en la causa de los cuadernos de las coimas, a cargo del fiscal y del juez Claudio Bonadio. Dijo tener vínculos con el fiscal de la causa y le exhibió a Etchebest supuestas declaraciones en el expediente de los cuadernos que lo involucraban. D'Alessio le pidió 300.000 dólares al empresario con el argumento de que, por su vínculo con el fiscal, lo dejaría afuera de la investigación. Stornelli admitió conocer a D'Alessio pero se desvinculó de todas las acusaciones y dijo que se trataba de un "enfermo psiquiátrico".

Según la resolución judicial, a la que accedió LA NACION, "de acuerdo a la documentación secuestrada, D´Alessio llevaba a cabo operaciones de inteligencia y en particular "operaciones psicológicas" sobre varios ciudadanos que luego eran extorsionados o coaccionados para decir o hacer algo contra su voluntad. Para ello, obtenía un "perfil psicológico" de la víctima y una "carpeta" de datos personales, en algunos casos generaba empatía, y luego utilizaba la información de la que disponía a partir de las tareas de investigación previas que se habían realizado sobre la persona, y lo "ponía en emergencia" o "hacia entrar en pánico" -utilizando los términos del propio D´Alessio- para que finalmente declarara de un determinado modo, se transformará en un colaborador o entregara dinero.

En la resolución judicial, Ramos Padilla se refirió numerosas veces al fiscal Stornelli. Sobre su participación en los hechos, detalló: "Es una hipótesis probable que el Dr. Carlos Stornelli no esté vinculado al reclamo dinerario a Etchebest. Sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. En especial me inclino por esta hipótesis porque entiendo que un fiscal con tanta experiencia no recurriría a un "agente de la DEA" -como él mismo dice que se lo presentaron-, para llevar adelante un reclamo de dinero".

Pero agregó: "Sin embargo, aparecen muchos elementos que lo vinculan con esos hechos de extorsión -lo que amerita profundizar su investigación- y también aparecen elementos de prueba que lo vinculan con otras operaciones ilegales que se concertaron también en el balneario "CR" de Pinamar el día 8 de enero en la famosa reunión de cuatro horas que mantuvieron el agente y el fiscal".