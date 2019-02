¿La suba de precios de la ganadería alcanza para invertir más en el negocio?

La actividad tiene nuevos precios tras la pérdida de rentabilidad el año pasado

26 de febrero de 2019

El criador espera una mayor recuperación del precio del ternero. Los engordadores saben que están en un escenario donde se ampliará el abanico de compradores. En tanto, pese a la recuperación de los valores de la ganadería, en las empresas mixtas todavía no se observa la intención de los productores de agregar más superficie para la actividad.

Estos conceptos brindó Diego Ponti, asesor ganadero de AZ Group. "Hoy el criador se entusiasma con la recuperación del precio del ternero, pero espera más. Las urgencias del criador hoy pasan por el factor financiero. Luego de un año muy flaco en ingresos, la espalda financiera es chica. En muchos casos deciden vender una parte del destete en forma anticipada, hacer caja y esperar para el resto del plantel mejor precio mientras se suman kilos a campo", dijo.

Sobre la invernada, según Ponti a la fuerte demanda de los feedlots se suman el regreso de los recriadores a pasto y la competencia de los mismos criadores, que, con la mejora de precios relativos de la carne con respecto al grano, deciden sumar kilos con suplementación y diferir las ventas en el año.

"Todo este escenario se da en un año en el cual no se espera un crecimiento significativo de la oferta de terneros y terneras. Considerando estos factores, los engordadores que vendieron durante las últimas semanas salieron rápidamente a reponer entendiendo que enfrentan una buena ventana de compra. Aquellos que hoy no logran financiarse desde la ganadería para comprar invernada apuestan a una baja durante la zafra, y en el caso de empresas mixtas, cambiar granos por carne a cosecha", explicó.

Márgenes para el engorde a corral

Para el experto, en las empresas mixtas asesoradas por la consultora no se ve la intención de destinar una mayor superficie a la ganadería. "En el mejor de los casos se aumentará la carga debido a las buenas condiciones forrajeras. El productor todavía no tiene la tranquilidad ni la previsibilidad necesaria para encarar cambios estructurales. Hay entusiasmo por precios, pero no se tiene la certeza de si llegaron para quedarse, si van a rebotar en los mostradores de carnicerías, o si dieron un salto aislado y de aquí en adelante los ingresos de la ganadería irán perdiendo terreno contra la inflación y tipo de cambio", remarcó.

Los productores analizan si hay condiciones para invertir más

En la consultora señalan que hay quienes aprovechan el momento para vender, cancelar obligaciones en pesos y diferir ventas del maíz esperando mejores cotizaciones a lo largo del año, por ejemplo.

"El factor financiero es el principal freno que hoy enfrenta la ganadería para seguir avanzando en precios. Este comportamiento se observa en el alto porcentaje de hembras en la faena de los criadores y las compras atadas a ventas previas de los engordadores", indicó.

¿Cómo están los costos de los alquileres? Según Ponti, la suba del índice sugerido para arrendamientos rurales de Liniers (+44% vs diciembre 2018) incrementó los costos de alquileres ganaderos por encima de la actualización de la invernada.

En tanto, la implantación de pasturas requiere alrededor de US$275/ha, con un mantenimiento anual de US$75/ha.

"Para un verdeo de invierno los costos de implantación rondan los 160U$S/ha. Sin embargo, el costo del kilo producido en recría a pasto no supera los US$0,90/kg, mientras que una terminación a corral no baja de US$1,5/kg producido", precisó.

Agricultura

Cuando se compara con la agricultura, esta sigue siendo competitiva ante la ganadería. Un ejemplo con la secuencia trigo-soja. "Para una misma zona y, sobre todo las alejadas a los puertos, como puede ser el oeste bonaerense, el margen neto de la secuencia trigo/soja ronda los US$100/ha a los precios actuales en campo arrendado. Esa actividad tiene una rentabilidad después de impuestos a las ganancias del 10-12% anual, difícil de alcanzar con la ganadería actual", remarcó Ponti.