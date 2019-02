Morena Rial: "Le tengo miedo al parto natural"

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019 • 11:52

Morena Rial está viviendo sus últimos meses de embarazo. Junto a Facundo Ambrosioni se convertirán en padres de Francesco Benicio.

"Por ahora voy a parto natural y me da miedo. No quise investigar nada sobre el tema. Creo que lo que menos me asustaría sería una cesárea porque ya me operé varias veces. De hecho me hice dos dermoplastías para eliminar el exceso de piel que me quedó después del bypass gástrico", contó en una entrevista con la revista Pronto.

También se refirió a su operación de bypass gástrico y aseguró que no le genera ningún problema en el embarazo. "Cuando te sometés a un bypass gástrico te piden que te cuides de no quedar embarazada durante el primer año, pero yo me operé en 2016 así que no hubo ningún inconveniente", dijo la cantante.

Mirá el video de "Hello Baby" su primer tema:

"Hello Baby" su primer tema - Fuente: YouTube 04:03

Video