La emoción de Neymar al hablar de Lionel Messi

25 de febrero de 2019 • 12:28

Está en Brasil recuperándose de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. No suele exponerse, pero eligió a Esporte Espectacular para charlar en una entrevista sobre su carrera y su futuro. Neymar el astro brasileño no apeló a frases de compromiso y se conmovió mientras habló de su lesión y de su relación algunos ex compañeros. Por eso cuando habló de su relación con Lionel Messi y de un posible retorno a Barcelona , la estrella de PSG , de Francia, no pudo ocultar su emoción por la ayuda que recibió del rosarino.

"Cuento esta historia para todo el mundo, que en el momento que más necesité de un apoyo, el hombre del equipo, el mejor del mundo (por Messi), llegó y me dio cariño", confesó Neymar en la charla con el programa de TV brasileño. Cuando lo consultaron acerca de un supuesto pedido del rosarino para que vuelva a Barcelona, el brasileño dijo: "Es difícil, es difícil, siendo sincero es muy difícil hablar de esto, porque Leo fue un tipo muy especial para mí en el Barcelona", reconoció.

La emoción de Neymar 00:54

Video

En uno de los adelantos de la entrevista a Neymar, el atacante de PSG también reconoció que tras esta nueva lesión se encerró en su casa y pasó varios días angustiado: "Esta vez tardé más para digerirlo (por la fractura). Me quedé unos dos días en casa, mal, solo lloraba, realmente triste".

Mientras tanto, el entrenador del PSG, Thomas Tuchel, habló de la situación de Neymar y confesó que es importante que el brasileño esté en su país realizando la recuperación porque le hace bien al jugador. Además, explicó que espera que regrese de su país antes de la disputa de la vuelta de octavos de la Champions League , el 6 de marzo próximo en París ante Manchester United, para "apoyar" al equipo, que defiende el 2-0 de la ida.

"Hay una gran diferencia horaria, por lo que es difícil hablar con él (dijo entre risas). Pero nos escribimos. Sé que se siente bien cuando está en Brasil, le ayuda. Para nosotros será importante que vuelva antes del Manchester, para ayudarnos y apoyarnos. Espero que después del duelo contra el Manchester pueda comenzar el entrenamiento y ayudarnos", dijo Tuchel en la conferencia de prensa de PSG.