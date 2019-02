Flor de la V renueva sus votos matrimoniales con Pablo Goycochea

La actriz y conductora reafirmará su amor por su esposo Pablo Goycochea, en Mar del Plata

Flor de la V sigue apostando al amor con su pareja, Pablo Goycochea , con quien volverá a renovar sus votos matrimoniales. Luego de que sus hijos, Paul e Isabella, y su marido viajaran a Buenos Aires -ya que esta semana comienza el año escolar para los niños- declaró que está muy entusiasmada de compartir con todos sus amigos el amor que siente por su marido.

"Cumplo años el 2 de marzo, y el primero voy a renovar votos con Pablo en una ceremonia en la playa. Pasaron once años ya de mi casamiento. Va a ser en Helena Beach, en la playa. Primero vamos a festejar mi cumpleaños y al amanecer, ojalá que el tiempo nos acompañe, una hermosa ceremonia con amigos", dijo, en declaraciones a Infama.

También adelantó que el festejo será cerca de la 1.30 de la madrugada, al término de la segunda función de Bien Argentino!", obra que la tiene como protagonista en la temporada teatral de Mar del Plata."Estoy cosiendo mi vestido ya, no sabés cómo estoy. Es una fiesta toda de blanco, ese es el dress code. Era una sorpresa, no me la pude guardar", expresó al hacer referencia a que ella misma está diseñando su propio atuendo.

"Es interesante poder contar nuestra historia de amor y sobre todo con un hombre que hace veinte años se jugó por mí en una sociedad totalmente machista, discriminadora y prejuiciosa", explicó Flor de la V.

"Él apostó a esto, formamos una hermosa familia, tenemos dos hijos (...). Es importante para nuestra sociedad que se sepa que sea lo que uno sea, se puede vivir dignamente y ser feliz por sobre todas las cosas, no importa la sexualidad que tengas", cerró.