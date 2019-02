Macaulay Culkin se burla de los Oscar y es fan del chimichurri

El actor de Mi pobre angelito se declaró a favor de la salsa argentina

25 de febrero de 2019

"Gracias a todos. Solo recuerden: un vacío gigante con nada por dentro fue igual de entretenido que todos los anfitriones de los Oscar del pasado". Así, con esta frase polémica, Macaulay Culkin daba por terminada su cobertura anti-Oscar, después de no haber sido invitado a la ceremonia de entrega de los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Durante toda la noche, el actor de Mi pobre angelito utilizó su cuenta de Twitter para criticar al evento y enumerar todas las cosas que podría estar haciendo en vez de ser su presentador (recordemos que este año, por primera vez en tres décadas, la entrega no tuvo conductor ni conductora). Por ejemplo: explotarse un grano, abrazar a su gato, jugar a los Legos, poner su cabeza en el horno, darse un baño de inmersión.

Y, además de hacer otros comentarios sarcásticos sobre momentos de la ceremonia (por ejemplo, en el In Memoriam, escribió: "No puedo creer que sea el quinto año en el que no estoy en el segmento... y eso que lo estuve intentado con fuerza"), algo que sorprendió a sus seguidores fue su obsesión por un chimichurri argentino. Sí. Además de postear una foto de su cara junto a un frasco de la marca Gardel´s, Macaulay subió dos videos simulando hacer una publicidad para la marca de salsa. Las respuestas de los argentinos enseguida aparecieron invitándolo a comer un choripán o una bondiola con su salsa favorita.

La empresa que lleva el nombre del icono del tango vende en Estados Unidos cuatro tipos de chimi argentino: balsámico, balsámico picante, auténtico y limón; también cuatro versiones de alioli (barbacoa, original, habanero y limón). "Gardel´s honra con orgullo siglos de la tradición del chimichurri con una dedicación verdadera hacia la simpleza original y perfecta de la salsa. Nuestros chimis auténticos son caseros, con ingredientes frescos, como se hace en Argentina", dice su página oficial. En California y varias zonas del país del norte, este chimi se puede conseguir en carnicerías y mercados especializados; cada frasco de 200 gramos cuesta 12 dólares.