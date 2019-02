Sofía Pachano le respondió a quienes la critican por su cuerpo

Sofía Pachano le contestó a quienes la criticaban por su peso Crédito: Instagram Sofía Pachano

El fin de semana luego de terminar con la segunda función de Chorus Line, Sofía Pachano se encontró con un mujer del público que la saludó para felicitarla por su trabajo en el clásico musical de Broadway. Aunque lo que comenzó como elogio terminó con una critica por el peso de la actriz y bailarina, quien al sentirse angustiada por el comentario, luego realizó un contundente descargo en las redes sociales por los modelos de belleza impuestos.

"A la salida de la segunda función me saluda una chica y me dice: 'Me encanta lo que hiciste, volví a verte a vos porque cuando viene estabas de viaje'. Yo agradecida por tal gesto, se lo digo, le tomo la mano y me quedo ahí. Sus siguientes palabras fueron: 'Estuviste divina, pero estás. (gesto de gordita)'. Me quedo en shock", relató Sofía Pachano.

Y agregó: "Después de darlo todo en un escenario, ser feliz y plena, alguien que no conozco y que no tiene ninguna relación conmigo me diga eso, me angustió mucho. Si estoy más gordita es porque disfruto de comer, de tomar, de la vida y sobre todo porque el año pasado fue durísimo para mi y mi cuerpo decidió ser así... me hace reflexionar sobre lo cagados que estamos con respecto a la mierda sobre el otro. Ni hablar que ella era mujer".

No conforme con ese descargo, Sofía Pachano también publicó en el mismo post una foto suya en la que posó con una bikini y acompañó con un texto alusivo. "Soy Sofía, tengo 30 años, mido 1,57 y peso 58 kilos. Mi peso toda mi vida fue desde 50 a 52, y a los 22 años pesaba 47/48 por todo lo que bailaba. Nunca sufrí un trastorno alimenticio por suerte. El año pasado llegué a pesar 60 kilos. No me entraban los shorts, los pantalones... ¿Qué me pasó?", se preguntó la bailarina.

Y prosiguió: "Básicamente pase un año muy difícil y encontré el placer en mi segunda profesión que es la gastronomía. Asados con amigos, salir a tomar un trago, viajar y comer de más", explicó la hija de Aníbal Pachano, quien en 2017 fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

"No bastaba la presión que ya tenia con ser la hija perfecta en una situación familiar muy difícil, tenia que sumarme la presión de ser flaca y hermosa para gustarle a anda a saber a quién, y conseguir tal trabajo en la tele... no soy flaca por naturaleza, soy normal y mi peso desde que crecí oscila así", agregó.

Asimismo, Sofía Pachano reflexionó respecto de los rígidos estereotipos estéticos que se imponen. "Hace meses vengo pensando (gracias a haber viajado y visto otras sociedades) que estamos cagados en este país. Nuestro ideal de belleza está por las nubes, la presión que sentimos por lo estético es ilógico, que si sos gorda que si sos muy flaca y no tenes carne... ¡chicos me marean!", añadió.

Y concluyó. "Me llevo meses entender que este es el cuerpo que me puse para transitar un difícil momento, ahora lo abrazo y ya iré bajando sin la presión de ninguna sociedad que espera que yo sea flaca... y ni hablar lo que me costo exponerme en un escenario al lado de bombas en maya de baile, me tuve que decir varias veces 'Sofía vos sos más que 8 kilos'. ¿Por qué no nos empezamos a fijar en lo que realmente importa?".