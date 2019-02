Luisana se sumó a la transmisión de Instagram Live que hizo LA NACION 07:05

"Los argentinos no tenemos nada que envidiarle al cine de Hollywood", dice Luisana Lopilato . "No es por hacer una defensa. Lo creo realmente. Las producciones argentinas están a la altura... Tenemos todo para estar a la altura", insiste. Desde Canadá, donde vive la mayor parte del año con sus tres hijos y su marido, el cantante Michael Bublé , la actriz argentina demuestra que no se olvida jamás de sus raíces y que quiere seguir siendo parte del mundo del espectáculo local. Con su mirada atenta a lo que ocurre en el medio, empuja para adelante una industria que la vio crecer: trabajó sin parar desde su infancia hasta que su casamiento con una estrella internacional, su mudanza a otro país y la llegada de los niños la llevaron a espaciar sus apariciones en la pantalla. Abandonarla, jamás. De hecho, el año pasado estrenó el policial Perdida, justo antes de dar a luz, y ahora, antes de que Vida cumpla un año, podría volver a la Argentina a filmar.

La actriz se sumó a la transmisión vía Instagram Live de LA NACION para comentar la previa de los Oscar. Desde su casa en Vancouver, con Vida, la bebita que hoy está cumpliendo siete meses, en brazos, y los mayores, Noah y Elias jugando alrededor, Luisana se animó a una charla distendida en la que no faltaron las perlitas.

-¿Cuánto tiempo antes comenzás con los preparativos de una alfombra roja?

-Cuatro horas antes de la ceremonia a la que vas, seguro... Depende. Pero lleva mucho tiempo toda la preparación. A veces me maquillo yo sola, me encanta maquillarme. Eso agiliza.

-¿Elegís vos tus looks?

-No, yo sé que parece que me encanta la moda... Me gusta, pero no entiendo nada. Me ayuda Bernardo Catoira, él me dice lo que tengo que usar. Yo no sé nada.

-¿Qué hacés con tu celular? Se supone que no podés llevar ni siquiera una cartera.

-Cuando lo acompaño a Mike, van asistentes suyos, y les doy a ellos mi teléfono [risas]. Siempre hay alguien que nos ayuda.

-¿Se hacen tiempo para ir al cine con Mike?

-Me encanta ir al cine, siempre tratamos de ir. Es como nuestra cita. Dejamos a los chicos y vamos. Pero ya no hay tanto tiempo y con tres es muy complicado. Me gusta mucho el cine.

-¿Les gustan las mismas películas? ¿Cómo se ponen de acuerdo?

-No. No, hay que ceder.. A veces miro lo que le gusta a él y a veces vemos lo que me gusta a mí. Una vez fuimos al cine a ver Avatar, que era el peliculón... Y yo me quedé dormida a los diez minutos de empezada la película. A mí me cargan mis amigos porque me duermo. A veces tardo una semana en ver una película. Pongo pausa y me duermo y la veo en otro momento. En la de Lady Gaga no me quedé dormida y me encantó.

-Rodeada de niños... Estarás más cerca del cine infantil.

-Las veo todas, las veo 38 mil millones de veces. Me las sé de memoria. Spiderman, Hulk, Jurassic Park. Le contaba a mis hijos que Jurassic Park fue la primera película que vi, era muy chica y mi hermano era fan. La compré para verla de nuevo y me impresionó ver cómo cambiaron los efectos especiales en el cine.

-¿Te imaginaste cómo sería recibir el Oscar?

-Lo voy a ganar. Hay que hablar con fe. Tirarlo para afuera y ser positiva.

-¿A quién le agradecerías?

-A lo que más amo en mi vida. Mi familia, mis hijos, mi marido, a la gente que te sigue. Porque ellos son los que te hacen, que te compran, te consumen. Cuando esté nominada y lo gane voy a tener que pensar algo bien corto y rápido para poder decir.

-¿Cómo viven la fama de sus padres los chicos?

-No sé si se dan cuenta. Son chiquitos, me parece. Sí se dan cuenta con el tema de las fotos, capaz no les gusta mucho estar expuestos. Ya hablan y saben qué elegir y qué decir. Eligen que no los vean y dicen 'no quiero, no quiero que me saquen una foto'. Pero no sé si se dan cuenta de la fama, para ellos es normal: su papá es cantante y su mamá es actriz.