"Hay una gran duda de que sea un homicidio", dijo la madre de Natacha Jaitt

Aliza Damiani, madre de la modelo y conductora Natacha Jaitt , se refirió a las dudas que tiene la familia alrededor de las circunstancias en la que se produjo la muerte de su hija, durante la madrugada del pasado sábado.

"Hay una gran duda de que sea un homicidio", señaló la exdiputada provincial por el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe. "Nos preocupaba enormemente a todos lo que podía pasar por todas las denuncias que había hecho. Todos le planteábamos este punto, pero era imposible pararla porque tenía una convicción muy fuerte", señaló en diálogo con la radio LT9.

Damini señaló también que le resultaba llamativa "la contradicción de los testigos", en relación a los 5 hombres que el viernes participaron de la reunión junto a la mediática, en un salón de eventos de Villa La Ñata, en el Partido de Tigre.

"Ya lo destacó Ulises [su otro hijo] en todos los medios. Tenemos una profunda fe en la Justicia y sabemos que el fiscal es una persona extraordinaria. Tenemos confianza en eso. Estamos esperando los estudios patológicos, aunque uno a veces hasta pierde la confianza en eso", siguió la mujer, que también destacó que su hija "tenía una inteligencia extraordinaria".

"Su legado tiene que ver con la Natacha solidaria, sensible, luchadora, con buen corazón y siempre presente", finalizó Damiani, horas después de que su hija fuera sepultada en el cementerio de La Tablada.

A través de su cuenta de Twitter, la exdiputada compartió una foto familiar junto a una cariñosa dedicatoria: "Querida hija Natacha, con nosotros siempre. Te amamos, mamá".

La autopsia realizada en la morgue judicial de San Fernando estableció que Jaitt murió a causa de una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria y falla multiorgánica", aunque para establecer por qué llegó a ese cuadro habrá se esperan los resultados de los peritajes complementarios, especialmente de la prueba la toxicológica.

El hermano de la modelo, en tanto, solicitó presentarse como querellante en la causa, ante la sospecha de que Natacha pudo haber sido víctima de un delito, aunque hasta hoy no hay ningún imputado por parte de los fiscales.

"Nosotros no sabemos si alguien le plantó droga, no me quiero apresurar, vamos a esperar las pericias internas y ahí vamos a saber. No descarto nada, acá hay muchas hipótesis. Se está averiguando si hubo homicidio. Por ahora la caratula de la causa es muerte dudosa", dijo Ulises en diálogo con TN. Federico Albano, su abogado, se refirió al caso en la misma dirección y advirtió: "Nosotros sostenemos la hipótesis de un homicidio. No nos queremos adelantar, estamos acompañando al fiscal en las investigaciones, no queremos entorpecer ni sacar conclusiones apresuradas".

En un primer momento, peritos médicos certificaron que el cuerpo de Jaitt no presentaba signos de violencia ni de defensa, por lo que se presumió que había sufrido un accidente cerebro-vascular (ACV) por consumo de alcohol y drogas, ya que se le extrajo una muestra de sus fosas nasales que dio positivo para cocaína.