Messi se enciende con Real Madrid y este miércoles tendrá una nueva oportunidad de brillar

El estadio Santiago Bernabéu, un emblema del fútbol mundial, es uno de sus escenarios favoritos. Hacerle goles a Real Madrid y exhibir su arte incomparable en la capital española es una de sus costumbres. Lionel Messi no sólo es el máximo goleador del clásico, sino que una vez más vuelve a ser la principal carta ganadora de un Barcelona de andar irregular. Y ahora, tanto para el argentino como para la entidad culé, se viene una semana muy especial, en la que enfrentarán a los blancos dos veces en cuatro días.

Para Barcelona, el segundo choque de esta zaga contra su archirrival será en el encuentro de vuelta por las semifinales de la Copa del Rey (en la ida igualaron 1-1). Sin dudas, este clásico que se jugará este miércoles, a las 17 de nuestro país, servirá para marcar la temporada, pues uno de los clubes dos perderá la oportunidad de conseguir la triple corona. Una deuda pendiente para Real Madrid, por ejemplo. En tanto que Messi llega a la capital española esperanzado y envuelto en un momento personal mágico. El último sábado, frente a Sevilla, el astro llegó a 50 hat-tricks en su carrera y los catalanes, veloces en Twitter, recordaron cuándo fue la primera vez que el Nº 10 se llevó la pelota a su casa. En ese compromiso, disputado el 10 de marzo de 2007, el rival fue nada menos que. sí, Real Madrid.

En la cancha que mejor se le da fuera del Camp Nou a Messi se le recuerdan auténticos conciertos de fútbol. Eficaz, temible, desafiante. Una marca siempre estampada. Vestido de azulgrana resultó decisivo en aquel 6-2 inolvidable logrado en 2009 con Pep Guardiola en el banco de suplentes; o aquel doblete en Champions League contra el equipo de Mourinho que le abrió al Barça las puertas de la final de Londres 2011; ya en la temporada 2013-2014 se lució con otro hat-trick en una victoria culé por 4-3 y en los últimos años le propinó otro sopapo al Madrid con un gol en el último segundo en el 3-2 de la temporada 2016-17. Un amplio repertorio.

En tiempos de récords y registros que se acumulan uno tras otro, quizás la única cuenta pendiente de Messi contra su máximo rival sea justamente en la Copa del Rey, allí donde el argentino jamás pudo marcarle un gol a los Merengues. Sin embargo, en el total de cruces frente a Real Madrid, el astro rosarino tiene un registro ampliamente favorable. Hasta hoy, Messi los tuvo cara a cara en 39 ocasiones, con un saldo de 26 tantos marcados y un balance de 17 triunfos, 10 empates y 12 derrotas. Una curiosidad que ensancha todavía más su leyenda: más de la mitad de esos gritos (15), los hizo en el Santiago Bernabéu. Claro, el club de la capital española es su cuarta víctima favorita en cuanto a goles, tras Sevilla, Atlético de Madrid y Valencia.

Messi y Cristiano Ronaldo, un clásico para todos los tiempos

Viajar a Madrid lo enciende y allí suele convertirse en una figura indispensable que se termina llevando todos los flashes. Lo vive como un desafío único, al punto que estuvo 11 años sin perderse ningún clásico, hasta que una lesión lo marginó del que se disputó en octubre de 2018. Messi se siente tan a gusto cada vez que pisa terreno adversario que inclusive está delante de dos leyendas merengues como Alfredo Di Stéfano (13) y Raúl González (12) a la hora de anotar en el Bernabéu.

En eso se sustenta una de las principales ilusiones de Barcelona para avanzar a la definición de la Copa del Rey. Los números en el mítico estadio de Madrid son sus aliados principales, tanto para el club como para el futbolista ganador de cinco Balones de Oro. En los últimos días, en Cataluña la llaman "La gran década en el Bernabéu". Hacen cuentas y se relamen. Los números remarcan que de los últimos 16 compromisos disputados allí, la entidad culé festejó en nueve, con 36 goles a favor.

Pero habrá algunos puntos a tener en cuenta. Barcelona, hoy, parece ser cada vez más Messi dependiente. Sin chispa, sin juego colectivo, el elenco de Ernesto Valverde deambula en la irregularidad a pesar de los buenos resultados que obtiene cuando su estrella frota la lámpara. Arturo Vidal y Philippe Coutinho, por caso, lucen intrascendentes en la mayor parte de los encuentros y con muchos errores que los llevan a ser poco influyentes en el desarrollo de los partidos. La buena noticia fue el regreso al gol de Luis Suárez, que puso fin a una racha negativa: no convertía desde el 30 de enero (cinco compromisos). Aire fresco para sus aspiraciones.

Del otro lado, Real Madrid llega golpeado, con diversos resultados adversos que lo alejaron de la lucha por el título local. Falta de juego y un pobre desempeño de varios de sus referentes preocupan a los blancos. En la ciudad ya se habla de una posible salida de Marcelo a Juventus. También, que Gareth Bale se muestra incómodo con su situación deportiva, dado que Vinicius aparece con fuerza en las preferencias de Santiago Solari. En el medio, el DT argentino hace malabares para administrar un vestuario siempre complejo.

Qué duda cabe, Messi se mueve con una motivación especial cuando tiene enfrente al Real Madrid y más aún cuando juega en el Santiago Bernabéu. No hay ningún futbolista visitante que haya ganado tanto en esa cancha. Ahí también es amo y señor. Se vienen nuevos capítulos en la historia de los clásicos y siempre puede aparecer algo nuevo de la galera de Lionel.

Messi y el idilio de siempre con la pelota Fuente: Reuters

Las mejores anécdotas de Messi contra Real Madrid

El pequeño que deslumbraba en la Masía

En septiembre de 2017, el volante español Esteban Granero confesó en el diario El País cómo fue la primera vez que vio a Messi, de niños, en una competencia disputada en Villarreal. Actualmente en Espanyol, el ex Real Madrid se formó en la Casablanca y se enfrentó al argentino en las divisiones inferiores. "En el hotel me crucé a Piqué, con quien tenía buena relación. Nosotros en aquella época les ganábamos siempre, y Gerard me vio: 'Este año os ganamos nosotros, porque tenemos uno nuevo que es buenísimo'", recordó. "'¿Quién?', le consulté. 'Ése de ahí'. Entonces señaló la piscina y vi a un chico pequeño, muy pequeño. Él solo sentado al borde de la piscina con los pies en el agua, ensimismado", narró el volante. Y pensó que era un chiste: "Piqué es un bromista, lo ha sido siempre. Yo me dije: '¡Me está vacilando a mí y se está metiendo con su propio compañero!', siguió Granero. Y sonrió al contar el desenlace de la historia. "Leo nos aplastó. Ganaron 3-0. Era espectacular verlo jugar. Muy bajito y fuerte como una roca. Pero la locura era cómo llevaba la bola. Iba pegada al pie de una forma bestial, era imposible quitársela".

En su debut en un clásico, el Bernabéu aplaudió a otra estrella

Su primera aparición en el Bernabéu resultó el 19 de noviembre de 2005, con apenas 18 años. Frank Rijkaard, por entonces DT de Barcelona, decidió integrar a Messi entre los once titulares para el clásico. La apuesta no le salió nada mal: su equipo ganó 3-0, el argentino tuvo un gran partido y, además, el brasileño Ronaldinho se fue ovacionado por los hinchas merengues en una fecha que quedó para la historia.

Busquets, como Héctor Enrique...

Una jugada de PlayStation. La conquista brillante se dio en el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2010-2011. El Barcelona de Pep Guardiola derrotó 2-0 al Madrid de Mourinho con un doblete de Messi (78' y 87'), aunque el segundo tanto fue una obra de arte. El argentino tomó la pelota en la mitad de la cancha y tocó para Busquets. El volante español -siempre inteligente y bien ubicado- se la cedió inmediatamente y Messi comenzó un sprint que dejó a varios rivales en el camino. En el cierre de la jugada definió de derecha, cruzado, ante la salida de Casillas. Automáticamente, algunos viajaron en el tiempo y se trasladaron a México 1986, al cruce entre Argentina e Inglaterra...

El día que Messi "olió mal"

Sucedió en la Supercopa de España 2011. El que apareció en escena fue José Mourinho, por entonces entrenador de Real Madrid. En un partido caliente, el portugués agitó la mano derecha cerca de su nariz en señal de "mal olor", lo que muchos interpretaron como una actitud racista.

"Shhhhhh, Mou"

La respuesta de Messi a Mourinho llegó en el mismo partido, en un final apasionante cargado de tensión entre los jugadores. En esa Supercopa, finalmente Barcelona ganó 3-2 con dos goles del argentino, el último a falta de dos minutos para el cierre. Y el rosarino le pidió silencio al DT portugués.

La camiseta de Messi se vende... en el Bernabéu

Las barreras comerciales quiebran todas las posibilidades lógicas, al punto que durante el clásico español por los cuartos de final de la Copa del Rey 2011-2012, la casaca Nº 10 con los colores de Barcelona se vendió en las tiendas del propio estadio Santiago Bernabeu. Sí, la de Messi junto a las de Casillas, Kaká y el histórico Raúl.

¿Messi vestido de blanco?

Según la revista alemana Der Spiegel, antes de que el Madrid convirtiera a Gareth Bale en el fichaje más caro del planeta en el verano europeo de 2013 (la casa blanca le pagó 101 millones de euros al Tottenham por el pase del galés), Florentino Pérez fue a buscar a Messi. De acuerdo a esta publicación, la entidad de la capital española estaba dispuesta a abonar la entonces cláusula de rescisión del astro argentino, 250 millones de euros, y le ofrecía un salario de 23 millones (el doble de lo que cobraba entonces del Barcelona). Messi rechazó el ofrecimiento. El Madrid, sin embargo, ha negado la información publicada.

Cuando la Nº 10 levitó en el Bernabéu

Las fotos dieron la vuelta al mundo rápidamente. Messi llevaba seis clásicos sin marcar hasta que llegó nuevamente a Madrid en busca de redención. Y en abril de 2017 el genio apareció nuevamente. El argentino marcó en el último instante del partido y derrotó a los Merengues en el descuento. Desafiante, se paró de cara a la hinchada rival, miró hacia abajo y levantó su camiseta, que pareció flotar en el medio de la reverencia. Una imagen para siempre.

Los 26 goles de Messi contra Real Madrid