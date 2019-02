Hallan una ballena de diez toneladas en plena selva del Amazonas

El hallazgo desconcertó a los científicos locales, que se preguntan cómo el enorme animal llegó hasta ese lugar

En plena selva del Amazonas apareció una ballena de diez toneladas y diez metros. El animal estaba en una zona boscosa, a unos 15 metros del mar. Los científicos locales están sorprendidos e investigan el caso.

El hallazgo se produjo el viernes y convocó a un grupo de expertos en la región. Después de inspeccionar los restos llegaron a una hipótesis: que la ballena murió en el mar y fue arrojada por la marea tierra adentro.

El animal no pudo ser removido de la zona donde fue hallado, debido a la intensa flora Crédito: SEMMA

Según informó el diario O Globo, de Brasil, la ballena es de la especie Jubarte y fue hallada en el área de Araruna, en el litoral del municipio de Soure, en la isla de Marajó.

Ayer la Secretaría Municipal de Salud, Saneamiento y Medio Ambiente (Semma) informó que se comenzó un proceso de necropsia con colaboración de biólogos de la ONG Bicho D'água y del Museo Emilio Goeldi, de Belén.

Los especialistas removieron la piel y parte de la carne del animal para preservar la estructura ósea, que será llevada a un museo para estudiarla Crédito: SEMMA

El cuerpo del animal, que se encuentra en una zona de difícil acceso, no pudo ser removido hasta el momento. "Es muy complicado llegar hasta ahí y no hay forma de enviar una máquina, porque no pasaría por el camino. No hay forma de moverla", explicó la secretaria de Medio Ambiente del municipio, Dirlene Silva, a O Globo.

Se cree que se trata de un cría de unos doce meses. "La marea alta del domingo dificultó la investigación en el campo, pero la retomaremos", agregó Silva.