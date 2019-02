Premios Oscar 2019: la emoción de Selma Blair al caminar por la alfombra roja

La actriz, que padece de esclerosis múltiple, reconoció que poder estar presente en la gran fiesta de Hollywood era muy especial para ella Fuente: Reuters

En el mes de octubre, Selma Blair sorprendió al contar públicamente a través de Instagram que padece de esclerosis múltiple. "Hay una verdad con esta enfermedad neurodegenerativa. Es incomodo, es un estado de ansiedad incontrolable a veces", reveló en otro posteo, unos meses más tarde. "Salir, ser sociable tiene un precio muy alto. Mi cerebro está en llamas. Me estoy congelando", agregó.

A pesar de todas las trabas que le impone la enfermedad, la actriz no quiso perderse la gran noche de Hollywood y decidió enfrentar sus inseguridades para caminar por la alfombra roja de la fiesta que Vanity Fair ofrece cada año tras la entrega de los Oscar . Y así, llena de emoción, realizó su primera aparición pública desde que reveló el diagnóstico.

Blair, quién lució un vestido de Ralph & Russo en blanco, negro, lila y rosa y zapatos de Miu Miu, caminó con un bastón que le permitía sostenerse firme. Mientras posaba para las cámaras no pudo evitar que las lágrimas cayeran por su rostro.

"Cuando me pasen por delante de mis ojos los flashes de mi vida, quiero este retrato", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de la noche. "Hay momentos que nos definen, y este es uno de esos", agregó en otro posteo. "Quería estar en esta alfombra roja [...] Decir que estoy acá todavía me tiene exacerbada, tenía muchos nervios. No hago nada de la misma manera que lo hacía antes, pero lo seguiré haciendo igual. [...] Ser parte de algo tan especial cuando mi cuerpo no se mueve claramente y sentir el amor de los fotógrafos que me han visto jugar en las alfombras rojas desde que tengo 20 años es especial".

Blair, conocida por sus roles en Juegos sexuales, Legalmente rubia y Hellboy, contó a través de un duro escrito que en agosto fue diagnosticada con esclerosis múltiple, enfermedad del sistema nervioso que afecta el cerebro y la médula espinal. En ese momento, la actriz compartió la noticia en Instagram, motivada por la ayuda que recibe de la diseñadora de vestuario Alissa Swanson en el rodaje de Another Life, la nueva serie de ciencia ficción de Netflix.