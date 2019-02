ATP de Dubai: Roger Federer inició la búsqueda de su título número 100

Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019 • 17:51

Un mes después de trastabillar en los 8vos de final de Australia frente al ascendente griego Stefanos Tsitsipas (actual 11º del ranking), Roger Federer reapareció en el circuito, con el deseo de obtener su título número 100. Lo hizo en el ATP 500 de Dubai, certamen que ganó en siete oportunidades, la primera en 2003. El suizo, que cayó hasta el puesto número 7 luego de no poder defender el trofeo en el primer Grand Slam del año, superó al alemán Philipp Kohlschreiber (31º; 35 años) por 6-4, 3-6 y 6-1, en 1h35m. El español Fernando Verdasco será el rival de Federer en la 2ª ronda, este miércoles.

"Antes del partido yo me decía que simplemente debía pasar de ronda. Y logré no perder en condiciones complicadas (fue una jornada muy ventosa). Estoy muy contento de haber podido encontrar el camino. Creo que jugué un muy buen tercer set", expresó Federer, de 37 años, sobre un final de match en el que se mostró impecable con un 87% de puntos ganados con su primer servicio (un 100% con el segundo saque) y 2 de 3 oportunidades de break convertidas (4/8 en el partido). Precisamente, las oportunidades de quiebre habían sido un karma para el helvético durante el partido ante Tsitsipas en Melbourne: no pudo concretar ni una de las doce chances que tuvo frente al griego. Pero ante Kohlschreiber la historia fue distinta y el ex número 1 sumó su 14ª victoria ante el alemán en la misma cantidad de enfrentamientos (el primero fue en 2005, en Halle).

El historial entre Federer y Verdasco está 6-0 en favor del suizo. En su presentación en Dubai, el zurdo español, 32º del mundo, triunfó por 3-6, 6-3 y 6-2 frente al italiano Thomas Fabbiano (85º).

En el hipotético camino hacia la final, Federer (segundo favorito del torneo; el primero es el japonés Kei Nishikori , 6º de ATP) se podría enfrentar en los cuartos de final con el alemán Jan-Lennard Struff (54º), que batió en la 1ª rueda al canadiense Milos Raonic (14º) por 6-4, 5-7 y 6-4. En las semifinales, el croata Borna Coric (13º) o el español Roberto Bautista Agut (18º; el campeón defensor) podría medirse con el helvético. Mientras que Nishikori o Tsitsipas podrían ser los potenciales rivales de una definición, el sábado próximo. En caso de ganar el título en Dubai, Federer quedaría a 9 festejos de igualar el récord, propiedad de Jimmy Connors .

El último título de Federer fue en octubre pasado, en Basilea. A partir de allí no pudo alcanzar nuevas definiciones: perdió en las semifinales de París-Bercy y del Masters de Londres, y en los 8vos de final de Australia.

En esta semana se produce una gran competencia de cartel entre los dos ATP 500 que se juegan: Dubai y Acapulco. El torneo del emirato reparte US$ 2.880.000 dólares (el certamen mexicano un millón menos). Pero ambos cuentan en sus cuadros con tres jugadores del top 10: Federer (7º), Nishikori (6º) y Marin Cilic (10º), en Dubai; Rafael Nadal (2º), Alexander Zverev (3º) y John Isner (9º), en México. Claro que Acapulco podría haber sacado ventaja, ya que Kevin Anderson (5º) y Juan Martín del Potro (4º) estaban inscriptos en el cuadro mexicano pero cancelaron sus participaciones por diversas molestias físicas. Los top 10 que no actúan esta semana son Dominic Thiem (8º), lesionado, y Novak Djokovic (1º), que prefirió descansar y reaparecer en Indian Wells, desde el 7 de marzo.

El otro torneo ATP que se disputa esta semana es el de categoría 250 en San Pablo, última estación sudamericana sobre polvo de ladrillo, tras la acción en Córdoba, Buenos Aires y Rio de Janeiro.