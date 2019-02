La panelista de Los Angeles de la Mañana se molestó con su compañera y protagonizaron un tenso momento Fuente: Archivo

La muerte de Natacha Jaitt este fin de semana produjo una catarata de comentarios y posteos en las redes sociales, y fue uno de los temas principales en los canales de noticias y los programas de la televisión abierta, como por ejemplo Los ángeles de la mañana.

Muchas esperaban los comentarios de Yanina Latorre , la panelista del ciclo que había mantenido una mediática afrenta con Jaitt. Lejos de mostrarse efervescente como en otras oportunidades, Latorre eligió esta vez la discreción. "Que Natacha encuentre la paz. Es todo lo que voy a decir, no quiero que me pregunten nada porque no les voy a contestar. No es de maleducada, sino que no quiero hacer un circo de esto, que es la muerte de una mujer joven, que no la pasaba bien", expresó.

Seguido de esto, su compañera Evelyn von Brocke hizo un comentario que molestó a la panelista y dio inicio a una discusión entre ellas y Andrea Taboada. "Creo que llamó la atención el 'buen día, rufianes' que publicaste en Twitter el sábado. Bueno, lo escribís todos los días de tu vida, ¿no?", le dijo irónicamente la exesposa de Fabián Doman.

"Evelyn, ¿por qué decís esto? ¿Qué es lo que llamó la atención? Si yo hace 10 años que lo hago. ¿Te llamó la atención a vos? Si decís que lo hago todos los días, sé por qué te llamó la atención. Te sumás a la prensa amarilla", le respondió desafiante Yanina. "A mí me llamó la atención. Te lo tengo que decir con el corazón, me llamó la atención", respondió Evelyn.

Aprovechando la situación, Latorre le hizo un reclamo a su colega. "Esto demuestra lo que sos como compañera", acusó. "No, no demuestra lo que soy como compañera. Siempre te he defendido y he defendido a la familia, y todo lo que acabás de decir. Pero puede haber chocado", se excusó Von Brocke.

Fue en ese momento en el que Taboada hizo su intervención. "Permitime que te diga algo Evelyn. ¿Sabés qué?. Sos nefasta, una vergüenza. Está hablando de que hay que cuidar a los hijos, ¿y vos hacés este comentario desubicado?. Sos nefasta, dejás mucho que desear", respondió dejando un aire tenso en el ambiente que se mantuvo durante todo el programa.