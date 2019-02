La emotiva carta de despedida que chiquito Bossio le escribió a su esposa. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019 • 18:58

La noticia sacudió al mundo del fútbol en la mañana de ayer, tras los mensajes de Belgrano de Córdoba y Estudiantes de La Plata para la familia de Carlos "Chiquito" Bossio, ex arquero de ambas instituciones. Ana Débora Lucero Bustamante (42 años), esposa de Bossio, dio a luz a un bebé prematuro y falleció tras sufrir un ACV. La bebé todavía lucha por su vida.

En las últimas horas, el ex arquero se despidió de su esposa con una conmovedora carta en su cuenta de Instagram: "Buen viaje! Amor?? así te recordaré, llena de alegría, locura, amor y dispuesta a darle a los demás, a veces, hasta lo que vos no tenías....esa forma de ser que nos enamoraba a todos y ese embobamiento que nos llevaba a todos a seguirte en tus ideas y locuras....fuiste un ser especial en la tierra?? y ahora lo seras en en cielo! Diosito se llevó a muchos para armar su equipo, seguro ahora empezó a armar la Selección!! Sos mi Amor eterno! Y me dejaste ese regalito hermoso llamado Isabella?? para criarla como siempre soñamos! Quedate tranquila que lo voy a hacer y le voy a contar todos los días como era su Madraza y lo que irradiaba. Ojalá tu Felicidad conmigo sea igual a la mía por compartir estos años maravillosos a tu lado, te vamos a recordar y extrañar todos los días de nuestras vidas mi Pochi Hermosa, te recontra mil AMO".

El emotivo mensaje de Bossio en su cuenta de Instagram