De los lectores: cartas & mails

Líderes piqueteros

El tema de los piqueteros ha sido tratado múltiples veces, pero sin duda sigue siendo un gran interrogante. Mi pregunta es, ¿cuál es el gran objetivo de sus punteros? En otras palabras, ¿cuál es el proyecto de vida de toda esa gente a quienes llevan mansamente en estas penosas marchas? ¿Qué le ofrecen esos punteros? ¿Un futuro puesto municipal? Creo que estos pseudolíderes deberían utilizar su capacidad organizacional y autoridad para obtener asistencia oficial y armar cooperativas donde la gente se pueda ganar el sustento, y al mismo tiempo abrirles camino a sus hijos. Un modelo asequible lo vemos en España con el desarrollo de cultivos hidropónicos del llamado "mar de plástico". ¡Se han convertido en la huerta de Europa y muchas son cooperativas!

Juan Carlos Ardalla

DNI 6.645.102

Homenaje póstumo

Escribo esta carta como un homenaje póstumo a Néstor Tauro, a quién conocí en los penales de Marcos Paz y Ezeiza cuando visitaba a mi marido, también preso. Lo recuerdo como un hombre joven, siempre jugando con sus hijos con un metegol que había en la sala de visitas. Y ahora murió, encarcelado, inocente, sin juicio, por la única falta que cometió cuando era conscripto en la ESMA, al llevarse dos pañuelos en un operativo de mudanza de un inmueble vacío.

Vaya mi sentido y doloroso homenaje, por él y por tantos otros que sufrieron y siguen sufriendo un encarcelamiento infame, junto con mis oraciones para que estas injusticias alguna vez terminen. Mi solidaridad y cariño para toda su familia.

Sylvia Walker

DNI 3.672.574

Uso de niños

Me avergüenza el uso de niños bomba en otras culturas. Nunca pensé que grupos favorables al aborto utilizarían a una niña para lograr un fin. Ambas cosas son igual de repudiables.

Patricio Avellaneda (p.)

patoave48@gmail.com

Cupos en escuelas

Escribo esta carta porque hemos sido bendecidos por la llegada de nuestro único hijo a la vida hace cinco años. Prematuro, pero luchador, salió airoso de algunas contingencias de salud y ha crecido un niño sano, fuerte y feliz, rodeado de amigos incondicionales. Actualmente pasa a primer grado sabiendo leer y escribir, aun siendo el más pequeñito de su sala. Sin embargo, hemos transitado el camino de su escolarización por el nivel inicial con gran decepción. Buscando una escuela laica y bilingüe en Palermo nos hemos encontrado repetidas veces con instituciones que nos cerraron sus puertas. Colegios privados, tradicionales, desalentaron su entrada o permanencia; sospechamos por transparentar la necesidad de nuestro hijo de un apoyo psicológico esporádico. Argumentando que tienen completo el cupo de integración (que no sería el caso de nuestro hijo) y otras excusas, lo rechazaron en una actitud de no acompañamiento en cuestiones adaptativas que de seguro son muy frecuentes en niños de esta época.

Miramos con preocupación la crisis actual en educación y rogamos el surgimiento de instituciones que alberguen a nuestros hijos con la mirada en la diversidad, con paciencia para atender sus necesidades socioafectivas básicas y con conciencia de estar forjando el futuro de esta Nación.

Gisella Gargiulo

DNI 18.764.336

Motociclistas

Hace diez años envié una carta sobre este mismo tema, pero en lugar de mejorar la situación se agravó. El 99% de los motociclistas que hoy circulan por las calles de la ciudad y el conurbano transportando papelería comercial o productos alimenticios lo hacen cometiendo frecuentes infracciones y provocando numerosísimas situaciones de peligro para el resto del parque automotor circulante. Al permitir que dichos motociclistas circulen sin respetar las reglas de tránsito, las autoridades responsables les están concediendo los mismos permisos excepcionales que poseen las ambulancias y los bomberos (quienes, por lo menos, nos advierten de su presencia mediante sus potentes sirenas).

Solicito que la autoridad responsable nos informe oficialmente si los mencionados motociclistas poseen similares permisos de circulación que las ambulancias y los bomberos. De no ser así, queda claramente demostrada la ineficiencia de dicha autoridad.

Héctor Ferazza

hferazza@yahoo.com

"Trapitos"

Si no puedo ganarle un partido de tenis a mi sobrina de seis años, no puedo pretender ganarle a Juan Martín Del Potro. Análogamente, si las fuerzas de seguridad no pueden controlar el fenómeno "trapitos" mal pueden pretender controlar el fenómeno inseguridad.

Miguel Budich

Mabudich@gmail.com

Clásica y Moderna

Varias personalidades, entre ellos el filósofo Kovadloff y el periodista Novaresio, piden que el gobierno porteño haga algo para mantener abierta la librería Clásica y Moderna, acosada por deudas. He ido a varios espectáculos y comprado muchos libros en ese sitio, pero discrepo con la iniciativa. Si el sector público pone dinero para el rescate de un comercio lo habrá hecho por segunda vez, porque se ha publicado que entre las deudas impagas hay impuestos. Los contribuyentes nunca fueron socios de la empresa cuando esta daba ganancias, pero serán socios en las pérdidas por una decisión del gobernante. Si el salvataje tuviera amplio apoyo entre los ciudadanos la solución sería facilísima: podría aumentarse el capital de Clásica y Moderna, organizarse una suscripción pública de nuevas acciones, y miles de porteños estarían encantados de convertirse en accionistas del todo de la empresa y rescatarían así el reducto cultural (los primeros serían, con toda seguridad, los señores Kovadloff y Novaresio). Todo lo harían voluntariamente y con dinero propio. Ni un peso se distraería de escuelas, hospitales, tribunales ni policía, y ningún político se haría una foto como héroe cultural después de disponer de recursos ajenos obtenidos por la fuerza.

Marcelo Gobbi

DNI 14.541.133

