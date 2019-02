Luis D Elia pedía no ir a la cárcel: "Los médicos dicen que me muero preso"

El piquetero informó que lo operaron del corazón, tiene tres by pass, tiene un infarto en la base del corazón y es insulino dependiente, entre otras cosas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019 • 21:16

El dirigente social afín al kircherismo Luis D'Elia, cuya detención por la toma de la comisaría de la Boca en 2004 se hizo efectiva esta noche, afirmó esta mañana que, a causa de todos sus problemas de salud, no puede estar en la cárcel, porque "los médicos dicen que no puedo estar preso, que me muero preso".

El piquetero, quien esta noche se entregó voluntariamente a Comodoro Py luego de enterarse de su orden de detención, se mostró combativo como siempre en el editorial de su programa radial de esta mañana -transmitido en vivo por su cuenta de Twitter- y acusó al gobierno por su posible detención. Pero además, decidió hacer un conteo de todos sus problemas físicos y a asegurar que los profesionales que lo atienden le advirtieron sobre los riesgos de ir a prisión.

Luis D'Elia muestra su cicatriz antes de enumerar sus problemas de salud y asegurar que sus médicos dicen que "se muere preso" Fuente: Twitter 00:48

Video

En el video que subió a Twitter, se ve que el dirigente se levanta la remera y muestra una cicatriz que le atraviesa de manera vertical el pecho. "Esto es un tajo largo. A mí me operaron del corazón hace tres años. Me hicieron tres by pass, tengo un infarto en la base del corazón, lo que hace que me funcione al 70 por ciento. Además soy insulinodependiente de dos insulinas distintas y tomo 10 medicamentos por día. Los médicos dijeron: 'No puede estar preso, qué va a estar preso, se muere preso", sentenció el piquetero.

El piquetero informó que lo operaron del corazón, tiene tres by pass, tiene un infarto en la base del corazón y es insulino dependiente, entre otros problemas de salud Crédito: Twitter

"Si lo quieren meter preso tiene que estar en prisión domiciliaria", aseguró D'Elia que dijeron sus médicos. Finalmente, el dirigente concluyó con una sentencia temeraria: "A mí me quieren ver muerto".

D'Elia se encontraba en prisión domiciliaria por la toma de la comisaría 24 de La Boca en junio de 2004. El viernes pasado, la sala III de la Cámara de Casación Penal había ordenado que se llevara al piquetero a una cárcel común, pero el Tribunal Oral Federal 6 había demorado la orden porque esperaba los informes médicos del dirigente social.

Esta tarde, finalmente, el TOF 6 rechazó la prisión domiciliaria de D'Elia y ordenó que se haga efectiva su detención. Finalmente, el piquetero se entregó esta noche en Comodoro Py.