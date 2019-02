Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de febrero de 2019 • 22:46

En una jornada dominada por los premios Oscar, HBO no quiso perder protagonismo y lanzó un extenso avance con lo mejor de su programación para el 2019. En un video que dura poco menos de dos minutos, el prestigioso canal premium compactó muchos de los estrenos y de los regresos más esperados del año, haciendo especial hincapié en los títulos que más expectativas generan entre los televidentes.

El trailer abre con la icónica imagen del muro de Game of Thrones , para luego presentar otras importantes propuestas. En el rubro de las novedades, se destacan Euphoria, The Righteous Gemstones (que tiene entre sus protagonistas a John Goodman), Mrs. Fletcher, y la miniserie Years and Years, con Emma Thompson al frente. También aparecen otras ficciones de las que aún se sabe muy poco, como Gentleman Jack, Los Espookys, His Dark Materials y las minis Chernobyl y Catherine The Great con Helen Mirren . Con respecto a los regresos, el clip anuncia la vuelta de The Deuce, Barry, Divorce, Ballers, Succession, Silicon Valley, Room 104 y el final de Veep.

Los platos más fuertes del compilado, son tres. Por un lado Game of Thrones y la expresión anonadada de Arya Stark al ver por primera vez un dragón. Luego la llegada de Meryl Streep al universo de Big Little Lies en la segunda temporada de esa historia, y por último algunos breves pantallazos de Watchmen, la serie basada en el cómic al que la crítica calificó como la mejor saga de superhéroes jamás escrita.

Por último, y aunque en Argentina no es una serie demasiado popular, el clip también presenta el esperadísimo largometraje de Deadwood, el western de culto que HBO produjo entre 2004 y 2006 y que, gracias al boca a boca, se convirtió en un título imprescindible del catálogo de esa señal.