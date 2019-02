Código de convivencia: ¿cómo sobrevivir al infierno de los grupos de WhatsApp?

Código de Convivencia: ¿Cómo sobrevivir en el infierno de Whatsapp? 10:56

En promedio, los mil millones de usuarios de WhatsApp utilizan la aplicación unas cinco horas por día. Esto involucra las constantes notificaciones que conllevan algunos grupos de esa app, que pueden llegar a ser una pesadilla. Por eso, en el programa Modo Verano , que se transmite por LN+ , la periodista Paloma Bokser creó un decálogo de buenas costumbres para sobrevivir a la era de la hiperconectividad.

Una semana atrás la aplicación anunció que, a partir de ahora, el usuario puede aceptar o no ser agregado a un grupo de WhatsApp, algo que antes no sucedía. Siguiendo esta línea, algunas buenas ideas para implementar en el manejo de la aplicación serían: respetar el objetivo de cada grupo; mantenerlos siempre silenciados; no pretender que los miembros del grupo lean un mensaje en menos de tres horas; si el mensaje es para pocos, mejor por privado; y, para cosas importantes o laborales, mejor el mail.