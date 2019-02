Una testigo clave detalló cómo fueron las últimas horas de Natacha Jaitt

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 26 de febrero de 2019 • 00:58

Anoche salió a la luz el testimonio de Luana Micaela Monsalvo, una trabajadora sexual que estuvo presente en el complejo Xanadú, en el que durante la madrugada del sábado murió Natacha Jaitt . En una nota brindada a Telenoche, Luana detalló cómo vio a la modelo en las horas previas a que perdiera la vida.

Monsalvo explicó que fue Gustavo Andrés Bartolín quien la invitó a ese lugar. Al momento de ingresar a Xanadú, se encontró con él junto a Guillermo Gonzalo Rigoni (dueño del salón), Gaspar Fonolla, Natacha y Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, el empresario con el que Jaitt iba a organizar la presentación de espectáculos en ese sitio. La testigo reconoció que no estaba familiarizada con el rostro de Natacha, y expresó que esa noche la vio "alegre, feliz, nunca la vi mal", aunque destacó que luego no se le entendía bien lo que decía. Según contó, la propia Natacha dijo que estaba borracha. También según su testimonio, Luana vio a la modelo tomar "pepa", y agregó que, si bien había cocaína en el lugar, ella no la vio consumiendo.

"En un momento Gonzalo vuelve tranquilo, normal. Y ellos le preguntaron qué onda, porque se había ido con Natacha, y nosotros pensamos que había estado con ella. Y ahí dijo: 'Creo que se durmió, o está descompuesta'. No me acuerdo muy bien".

Con respecto a la muerte de Jaitt, Monsalvo recordó que en un momento de la noche Bartolín se desesperó al ver que la mujer se había descompuesto, y agregó: "Yo le pregunto: ¿Qué pasó, quién es? Y este con el que yo estaba me dice: es Natacha Jaitt, ¿no la conocés? Está metida en muchos quilombos mediáticos. Yo no tenía ni idea, y como estaba asustada y no entendía nada, salí corriendo".