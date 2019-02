Echenique fue parado por no cobrar un penal a favor de Defensa y Justicia, en el partido ante Boca Fuente: FotoBAIRES

Quedaron en el centro de la escena por errores determinantes. Justo en partidos en los que sus decisiones ayudaron a Boca y a River . Por eso, Fernando Echenique y Germán Delfino quedarán afuera del sorteo de la 21ª fecha de la Superliga Argentina. No haber advertido penales en los encuentros entre Boca y Defensa y Justicia y en el duelo entre River y San Martín de Tucumán , respectivamente, expuso a los dos árbitros.

Delfino fue criticado por un penal no sancionado a San Martín de Tucumán en el final del encuentro en el Monumental: no advirtió una mano del defensor de River, Robert Rojas, tras un remate de Oliver Benítez, cuando el encuentro estaba 2-1 y podría haber significado el empate de los tucumanos. "Delfino no quiso cobrar penal, nos sacó el empate ante River de las manos. Es un soberbio que les grita a los jugadores. Quiso quedar bien con el sindicato de árbitros", dijo Roberto Sagra, el presidente de San Martín de Tucumán.

En Florencio Varela, el señalado fue Echenique, que no cobró una falta dentro del área de Iván Marcone sobre Domingo Blanco. Este error del réferi desató la locura de los jugadores, del cuerpo técnico y del presidente de Defensa y Justicia, José Lemme, que tras el partido dijo: "Yo estuve adentro de AFA y sé lo que son las designaciones. Los sorteos arbitrales en la AFA no existen, la última vez que algo se sorteó fue el Quini 6. Todos pedimos árbitros. Yo pedí que no me dirigiera Echenique, le pedí a Beligoy que no me tocara. Pero ya está ya pasó".

Y agregó Lemme: "No vamos a hacer ningún tipo de recamo, yo ya hablé con quien tenía que hablar. Ya hable con Beligoy (por el Director Nacional de Arbitraje) y me dijo que había sido penal. Pero ya está, el resultado no se va a cambiar. Yo pido el respeto hacia los jugadores"